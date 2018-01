Hajnali 5-ig megbolondul a város

Gyönyörködöm, én Debrecenből jöttem! – mondja Éva. – Csodás ez a tér, de persze a Nagytemplom előtti is az. Várjuk a bulit, már ettünk, ittunk egy kicsit. Boldog újévet Miskolc! A barátnőmhöz jöttem, hogy töltsük itt együtt a Szilveszter. Nekem minden nap Szilveszter van, mindenkinek ezt kívánom és azt, hogy legyetek boldogok miskolciak.

Andrea miskolci, de debreceni is. – Ott születtem, ám idejöttem, mert a párom idevalósi – tudjuk meg. – Egyelőre nincsenek olyan sokan, még jönnek, mennek az emberek, nézelődnek, iszogatnak. Szerinte jó buli lesz, az idő is kellemesnek mondható.

A hölgy elárulta, hogy puncsot fogyasztottak, de egy jó forralt bort mindenképpen megkóstolnak majd és várják a New Level Empire-t koncertjét.

Van mit lezárni

Galambos András a családjával, nejével és kislányával sétált a miskolci belvárosban. – Lezárunk valamit és nyitunk egy új dolgot tiszta lappal. Van mit lezárni – árulja le. – Várom a jövő esztendőt, ami szerintem jobb lesz, mint 2017. Neje, Tünde is szereti a Szilvesztert, fiatalabb korában sokat jártak bulizni – tudjuk meg.

Nagyon szeretem a Szilvesztert.” Galambos Bogi

– Más volt, mint manapság. Házibulik voltak, majd amikor lett az embernek családja, családi bulik lettek. Nem tervezünk egyelőre, amihez lesz kedvünk, majd arra megyünk – derül ki.

Közben kislányuk Galambos Bogi is megnyílik. – Nagyon szeretem a Szilvesztert, sokat durrogatnak, lehet dudálni, nagyon jó! – mondja egy szuszra.

Ugyan úgy

Valamivel később Kánya Pétert, a miskolci Sarokház Kávéház üzletvezetőjét faggatjuk.

– Mi a “szokásos” Szilveszter estére készülünk most is, a belső részt nem is nyitottuk ki. Forralt borozunk, teázunk a miskolci programokat figyelembe véve – mondja Péter. – Azt remélem, hogy a koncertek akkora tömeget megmozgatnak, hogy mi is örülhetünk.

Mint vendéglátósnak muszáj szeretnie az üzletvezetőnek a Szilvesztert. Ezt nem mi állítjuk, hanem ő mondja.

– Nem különb esemény, olyan, mint bármelyik hétköznapunk. Ugyan úgy odatesszük magunkat, mint bármelyik más napon! – fogalmaz. – Ha a vendég elégedett, akkor én is elégedett vagyok. Ha elfogy a 100 liter forralt bor, akkor én is elégedett leszek. Tavaly? Tavaly 70-70 liter forralt borunk és teánk volt, este 11 órára elfogyott minden, otthon tudtunk koccintani.

Kánya Péterék a forralt borukba ananásztól, gránátalmán át, avokádon keresztül sok mindent belefőznek, ami szerinte különleges, ám nem hiszi, hogy csak náluk lenne “ilyen” ízesítésű.

– Most legszívesebben otthon ülnék a párommal és a 2 és fél éves kisfiammal – mondja végül arra a kérdésre, hogy hol is töltené a 2017 utolsó napját.

Kemény estét várok

“Kemény, nagyon kemény estét várok!” – mondja este 8 körül Grudzinski Zsolt, miskolci taxisofőr. “Ilyenkor már őrület van! Már kijöttem délelőtt 9-kor dolgozni, de persze ilyenkor az ember kiszáll a kocsiból étkezni, kávézni, ám délután 5-6 órától nincs idő erre, maximum az illemhelyre. Nincs idő, 2-3 fuvart vesszünk fel egyszerre, mindenki utazna ilyenkor mindenhova.” Zsolt szerint az év utolsó napján 100-120 taxi szállíthat a megyeszékhelyen: este 11-ig folyamatosan, míg éjjel fél 1-től hajnali 5-ig megbolondul a város. Koccintani (alkoholmentesen), ha úgy alakul benzinkúton, és rádión keresztül, virtuálisan tudnak a kollégákkal.

