Hajápolásról – őszeknek

Egy profi szakembert, Pataki Zsuzsanna fodrászmestert kerestünk fel az őszülő haj igényeit, kezelését érintő kérdéseinkkel.

– Hajunk, ahogy elveszíti a színét, elhagyja a rugalmasságát is az évek előrehaladtával. Ha a pigmentet tartalmazó hajszálakat az ősz hajszálakkal kellene összehasonlítani, azt lehetne mondani, hogy az előbbi a spagettire emlékeztet, az utóbbi pedig inkább a makarónira, ami sokkal kevésbé hajlítható. Az idős vendégeim ezért sokat panaszkodnak amiatt, hogy a hajuk nem úgy áll, ahogy régen. A hajkorona visszapuhítására a balzsamok helyett inkább a könnyebb kondicionálókat szoktam ajánlani, mert a még meglévő színes hajszálaink nem feltétlenül igénylik az erős balzsamozást – hangsúlyozta a szakember.

Rendszeres hajmosás

– Idős korban előfordul, hogy már nem zsírosodik annyira a haj, mert lelassul az anyagcsere, és a bőr is szárazabbá válik. Viszont ez nem jelenti azt, hogy ritkábban kellene mosni, hiszen a hajmosás a koszosodástól és besárgulástól is megvédi a hajszálakat. A szépkorúak gyakran választják a dauert, hogy legyen valami frizurájuk, de ez annyira szárítja a hajat, hogy e mellé mindenképpen érdemes kondicionálókat használni. Egy idős ember is nagyon helyes és kellemes tud lenni, hogyha ápolt, ezért érdemes a hajkoronára odafigyelni – hívta föl a figyelmet a fodrász.

Színesen vagy őszen?

– Az őszülő hajat előszeretettel hamvasítják, és a nagy cégek erre az igényre válaszolva piacra dobtak kifejezetten ősz hajra való festékeket is, amelyek sokkal erősebb fedőképességgel rendelkeznek, mint a normál hajfestékek.

Ezek ugyanúgy visszaadják az ősz haj rugalmasságát, miáltal kezelhetőbbé válik a frizura. A hamvasításhoz célszerű fodrász segítségét kérni, hogy elkerüljük a nem kívánt lilás árnyalatot, ami a túlzott kezelés eredménye.Ha valaki mégis házilag próbálkozik, jobb, ha betartja az előírt mennyiséget. Most már léteznek olyan kész hamvasító balzsamok és samponok, amelyeket nem kell kikeverni, hanem elég csak felvinni a hajas fejbőrre. Azonban ahhoz, hogy egy félig ősz hajból teljesen fehéret hozzunk létre, erőteljes kémiai eljárásnak kell kitenni, ami komolyan roncsolja a hajszálakat, ezért inkább azt ajánlom, hogy ameddig lehet, fessék vissza az eredeti színére a hajukat.

A hajbeültetés megbízható

Pataki Zsuzsannát a férfiakat érintő kopaszodásáról is kérdeztük.

– Fontos hangsúlyozni, ha valaki azt mondja, hogy teljesen visszaállítja a haj növekedését, annak ne higgyünk, mert ez elsősorban genetikai kérdés. Tulajdonképpen, ha egy hajhagymának a működése leáll, vagy nagyon-nagyon lecsökken, azt sajnos szinte lehetetlen újraindítani. Viszont lehetséges lassítani a folyamatot.

Léteznek olyan, például koffeint, mentolt és más növényi eredetű hatóanyagokat tartalmazó termékek, amelyek hatékonyak lehetnek ebben, de mindenkinek magának érdemes tesztelnie, hogy melyik hajnövesztő válik be. Bár én inkább azt mondanám, hogyha valakit ez borzasztó mód zavar, akkor manapság már elérhető a hajbeültetés, ami ugyan pénztárca- és energiabefektetés-függő, de leg­alább biztos módszer – összegezte a szakember.

Detzky Anna

