Hahó, könyvtár(s)ak: irány a nyári tábor!

A bogácsi gyógyfürdő Jurta táborában gyűjtik élményeiket ezen a héten a Hahó, könyvtár(s)ak! című megyei olvasásnépszerűsítő vetélkedő nyertesei. Ötödször hívta olvasni és játszani a megye kisiskolásait a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár.

Huszonhat csapat közül a tavaszi írásbeli fordulók alapján tizenöt jutott be a júniusi döntőbe, az ottani szereplésért pedig hét csapat, összesen huszon­nyolc harmadik-negyedik osztályos iskolása nyerte el a teljesen ingyenes táborozás élményét.

Író-olvasó találkozók

Az olvasótáborba Kiss Ottó József Attila-díjas író, költő érkezik a gyerekekhez, akit a vetélkedő zsűrijéből már ismerhetnek. Többségük viszont először találkozik majd személyesen Csorba Piroska, Vig Balázs vagy Molnár Krisztina Rita írókkal. Róluk eddig csak a műveik révén hallottak. Úgy tűnik, az időjárás is jóra fordulhat, így minden adott, hogy újabb feledhetetlen élményekkel gazdagodjanak azok, akik szeretnek olvasni. A programot úgy állították össze a könyvtárosok, hogy a sok élményből a gyerekek akár regényt is írhassanak. Megismerkedhetnek majd a palóc mesevilággal, de beöltözhetnek a történetek hőseinek, mesés séták és kirándulások várnak rájuk a Bükkben, Bogácson és Noszvajon, és lesz fürdőzés és vetélkedő is.

