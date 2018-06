Hahó! Hajók a Szinván Miskolcon

Változatos programokkal tarkított akciónappal zárult a Miskolci Tankerületi Központ a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek elfogadásának és társadalmi integrációjának előmozdítását szolgáló kéthetes tábora. A „Hahó Hajó” című programon Kiss János, Miskolc alpolgármestere méltatta a program céljait és kérte a program szervezőit, hogy a jövőben is támogassák ezeket a segítségre szoruló fiatalokat.

Együtt ünnepelhessenek

Az akciónap célja az volt, hogy a kéthetes pihenést, tábort követően a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek és szüleik együtt ünnepelhessenek a nem sérült társaikkal. Dr. László István, a Miskolci Tankerületi Központ igazgatója a sérült gyermekeket gondozó szülők helyzetére is felhívta a figyelmet.

– Ezeket a családokat rendkívül megterhelik a mindennapok. Az akciónappal szerettük volna elérni, hogy a társadalom odafigyeljen rájuk – mondta a tankerületi igazgató.

Hasonló volt a célja az akciónapot megelőző tábornak is. Mint azt dr. László István hangsúlyozta, a két hét alatt olyan élményeket adhattak a résztvevő gyerekeknek, amelyekben korábban nem volt részük.

– Meglátogathatták például a diósgyőri várat vagy éppen a miskolci állatkertet. Más gyereknek ezek lehet nem olyan különleges dolgok, azonban nekik erről le kellett eddig mondaniuk, amiatt a speciális segítség miatt, amire folyamatosan rászorulnak – mondta.

A rendezvényen a sérült és nem sérült gyerekek közösen bocsáthatnak útjukra a Szinva patakon háromszáz színes kishajót, amelyek hírül viszik az együttélés és az egymás iránt érzett felelősség témakörében megfogalmazott küldetésnyilatkozatot.

– Az akcióval arra kívántunk rámutatni, hogy a súlyos, vagy halmozottan fogyatékos tanuló is éppen olyan értékes, mint egészséges társaik, nekik is megvannak az értékeik, ezért nem kell őket csodabogárnak nézni vagy megbámulni, hiszen igaz, egy kicsi segítséggel, de ugyanazt a tevékenységet ők is éppúgy el tudják végezni, mint a legtöbb gyermek – zárta gondolatait dr. László István.

Tajthy Ákos

