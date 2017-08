Hagyományos futóverseny felszín felett és alatt

Különleges környezetben tehetik próbára fizikai állóképességüket mindazok, akik a nyár utolsó hétvégéjén ellátogatnak Aggtelekre. A VI. Nomád Baradla Underground Trail terepfutó versenyen mindenki megtalálhatja a felkészültségének, tudásának megfelelő távot. A sportolók és a vállalkozó kedvű amatőrök 7, 16 és 34 kilométeres számok közül választhatnak, amelyek érdekessége, hogy a pálya bizonyos szakasza a felszín alatt halad végig.

Idén egy 7 kilométeres számot is beiktattunk a programba.” Eördögh Ákos

A barlanghoz igazították

Ezzel kapcsolatban Eördögh Ákos főszervező érdeklődésünkre elmondta: hat esztendeje az egyik futó külföldi élményeit valósították meg hazai környezetben. Előbb megkeresték a barlangban található, 2300 méteres szakaszt, ezután pedig igyekeztek minél jobban kiegészíteni a felszín felett.

– Rengeteg visszajelzést kaptunk, hogy adott esetben a 16 kilométeres táv terepen túlságosan sok, ezért idén egy 7 kilométeres számot is beiktattunk a hétvége programjába – tette hozzá Eördögh Ákos. – Ezzel együtt kettébontottuk a programot. Szeptember 2-án, szombaton a 34 és a 16 kilométeres számokra várjuk a futókat, vasárnap pedig a már említett legrövidebb versenyszámon vehetnek részt a mozogni vágyó fiatalok és idősebbek. Egyébként ezt a napot igyekszünk több olyan programmal is megtölteni, ami a családok számára igazi kikapcsolódást jelent.

Fogatozás, ellátás

A nemzeti park jóvoltából – a futás mellett – ki lehet próbálni a lovas fogatozást, a versenyzőknek pedig a célba érést követően az étkezés és némi frissítés is biztosítva lesz egy barcikai cég jóvoltából. A verseny iránt az érdeklődés már most óriási, hiszen több mint hatszáz előnevező regisztrált mostanáig, de aki esetleg aznap kap kedvet a futáshoz, akár még a helyszínen is leadhatja nevezési szándékát. Érdemes, hiszen az ember nem mindennap sportolhat a barlangrendszer területén.

