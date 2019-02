Hagyományos disznóvágás Miskolcon és toros a háztáji ízek kedvelőinek

A vendégek részesei lehettek Hejőcsabán egy valódi disznóvágásának, a szalmával való perzseléstől a teljes feldolgozásig, a Gárdonyi Géza Művelődési Háznak helyet adó Bárczay-kúria kertjében, február 2-án. A műsor főző show-val indult, de dr. Kiss Ákosné Gonda Erika, a program háziasszonya változatos népzenei és könnyűzenei fellépőkről is gondoskodott, a kora délutánig tartó rendezvényen, dr. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere fővédnöksége és Barta Gábor önkormányzati képviselő védnöksége alatt. Szombat délelőtt szemerkélt az eső, mégis sokan eljöttek, hogy részesei lehessenek a jó hangulatú eseménynek.

Mindig kellemes szórakozási lehetőség és gyülekezőhely.” Pusztai Károlyné

Találkozóhely a tor

A hejőcsabaiak körében népszerűek a szabadtéri rendezvények.

– Tősgyökeres csabai vagyok, és egyébként is gyakran megfordulok a Gárdonyi Művelődési Házban. A kisfiam dobolni jár, és a tanára lesz az egyik fellépő a Destination Drum Grouppal, ezért kijöttünk megnézni. Természetesen szeretnénk megkóstolni a sok finom disznótoros ételt. Az esős idő nem vette el a kedvünket, örömmel látogattunk ki az időjárástól függetlenül is – számolt be Szamosvári Szilvia.

– Több éve tart már a helyi disznóvágás és mindig kellemes szórakozási lehetőség és gyülekezőhely. Advent után télen ez az első szabadtéri rendezvény. Az eső és a hideg kicsit visszaüt, viszont ilyenkor szokás levágni a disznót. Mi legfőképpen, azért vagyunk itt, mert szeretünk ismerősökkel találkozni. Emellett az unokámnak viszek egy darabka hurkát, hogy kicsit részesedjen ő is a régi falusi ízekből, ami nekem még természetes volt – osztotta meg Pusztai Károlyné.

A hazai a legjobb

Egy fiatal pár rokonlátogatásra érkezett Miskolc peremkerületébe.

– Rokonomék, akik idevalósiak, a szervezésbe is bekapcsolódtak és valójában hozzájuk jöttünk, úgyhogy a borús idő sem befolyásolt most bennünket. Egy finom hurka, kolbász és forralt bor mellett még csöpögő esőben is jó kedve kerekedik az embernek – mondta nevetve Borbély Péter.

– Magam részéről még nem voltam soha disznóvágáson. Szeretném megkóstolni az ételkülönlegességeket, a kolbászt és a tepertőt. A magyaros konyhára esküszöm, de manapság szinte már csak a falvakban lehet hagyományos ételeket fogyasztani – tette hozzá párja, Széles Szilvia.

Detzky Anna

