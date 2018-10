Hagyományőrző nap Domaházán: fontos, hogy megismerjék a múltat

A helyi értékek kerültek terítékre azon a Hagyományőrző Napon, amelyet a borsodi-nógrádi megyehatárnál található Domaházán rendeztek meg. A Feszty Masa alkotásairól, a Néptánc Egyesületről, valamint a vadászatról is ismert faluban nem csupán helyi csoportok mutatkoztak be. Egy közösen elnyert pályázatnak köszönhetően erre a Hangony és a Nádasd völgyében található települések számára is lehetőség nyílt. A projekt mostantól kezdve három éven keresztül biztosítja egy-egy közös rendezvény megtartását.

Sok érték

– Ezen a napon bemutatkozhatunk egymásnak, ami a közösségformálás szempontjából rendkívül fontos – mondta Elek István, Domaháza polgármestere. – A múltunkban ugyanis rengeteg olyan kulturális értéket találunk, amelyet az idősebb korosztály átadhat a fiataloknak, akik szerencsés esetben akár tovább is vihetik. Fontos, hogy a diákok és a huszonévesek megismerjék a múltjukat, az idősebbek pedig ilyenkor megfiatalodva vehettek részt ezen a jó hangulatú programon.

Domaházán nagy múltja van a régi népdaloknak, néptáncoknak és a különböző népszokások ápolásának. A népi építészetre jó példa a Szentendrei Skanzenben felépített, a faluból származó nádtetős gerendaház, amelyet bárki megtekinthet. A faluban egyébként mind a mai napig fellelhető a hagyományos állattartás és a területre jellemző barkó népviselet.

Falusi ételek

– A programokat úgy próbáltuk összeállítani, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki találjon benne kedvére valót – folytatta Elek István polgármester. – A gasztronómia területén igyekeztünk nagyszüleink ízeit felidézni: igazi domaházi töltött káposztával, gulyáslevessel, túrós lepénnyel kínáltuk a vendégeket. A programokat a Kultúrházban bonyolítottuk le, hatalmas érdeklődés mellett. Telt ház kísérte a fellépők műsorát. A meghívottak között megtalálható volt a szlovákiai Bátka település küldöttsége, a szomszédos települések polgármesterei és képviselő-testületének tagja, de sok kedves ismerőst és barátot meghívtunk a remekül sikerült hagyományőrző napra.

ÉMME

