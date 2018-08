Hagyomány és újítás a miskolci kínálatban

A 2018/2019-es zenei évadban is sok-sok élményt nyújt majd a komolyzene rajongóinak az 55 esztendős Miskolci Szimfonikus Zenekar. Tűzvarázs bérletes kínálatuk változatlanul hét hangversenyt foglal magában, jórészt közkedvelt alkotásokkal. Emellett bőségesen szerepelnek különleges, fölfedezést érdemlő alkotások is a Tűzvarázs koncertek programjaiban. Közismert nehézségei folytán a szólókoncert-irodalom kivételes rangú képviselőjeként kapott helyet a programban Szergej Rahmanyinov III. zongoraversenye, de Ludwig van Beethoven Hegedűversenye és Jacques Ibert Fuvolaversenye sem rónak sokkal kisebb feladatot a szólistákra. Vokális estként és évfordulókhoz kapcsolódó műsora révén is különleges színnel gazdagítja a sorozatot az Erkel Ferenc alkotásaiból összeállított gálahangverseny.

Kísérletező szándék

A Hangforrás esték kínálata négy hangversenyre terjed ki. E sorozatban erőteljesen érvényesül a kísérletező szándék, főként a hangverseny-látogatók fiatalabb korosztályának és „ínyenc” rétegének érdeklődésére számítva. A négy este programja gazdag és változatos összetételű, a bécsi klasszikától napjainkig ível, és csak a Hangforrás sorozatban kapott helyet XXI. századi kompozíció – egy lendületes, színpompás francia darab.

Őszi műsor keretében emlékeznek meg a 150 esztendeje elhunyt Gioacchino Rossiniről: Stabat Materének rangos szólistaegyüttese mellett a hangverseny további vendégszereplője lesz a Nyíregyházi Cantemus Kórus is. A Fantasztikus szimfónia előadásával a 150 esztendeje elhunyt Hector Berliozról is megemlékeznek 2019 januárjában. 1849 évfordulójához kötődik Bartók Béla Kossuth című szimfonikus költeményének megszólaltatása jövő év tavaszán. Mediterrán hangulatot csempész a késő őszbe november 22-ei estjük spanyol-francia-olasz programja, a Tűzvarázs sorozatunk nyitó hangversenyének összeállítását pedig Észak titokzatos atmoszférája övezi. Olyan művészek vendégszereplése fémjelzi majd a Hangforrás esték színvonalát, mint (ismét csak a teljesség igénye nélkül) Kokas Katalin, Kelemen Barnabás, Oravecz György, Somos Csaba és David Curtis.

