Ha van virág, miért nincs a miskolci főutcán?

„Szégyen, hogy Miskolc főutcáján néhány cserép virág kihelyezése ilyen nagy eseménynek számít. Kicsi városokban, falvakban ez természetes…” – írta az egyik hozzászóló múlt heti cikkünkhöz az Észak Facebook-oldalán. Írásunk ugyanis arról szólt, hogy a közelmúltban nyílt főutcai pizzéria portálját virágok, dísznövények díszítik, ezzel is feldobva a Széchenyi hangulatát. És azt is firtattuk, miért nem lehet ezt máshol, más üzlet, vendéglátóhely előtt is megtenni.

Virágosabb lett az új étterem környéke, de csak ott… | Fotó: Bujdos Tibor

„Ehhez csak annyi hozzáfűznivalóm lenne, hogy van, akinek lehet, és van, akinek nem” – írta az egyik hozzászóló. Kifejtette, több vendéglátó egységet üzemeltetnek a belvárosban, és teraszuk hiába volt igényes, kaptak egy levelet, azonnal be kell szedni, mert Miskolc sétálóutcájának egységes látkép kell. Volt, aki arra panaszkodott, hiába csinálnak bármi szépet és jót a főutcán, jönnek a „túlfűtött egyének”, és mindent tönkretesznek, megrongálják, rosszabb esetben ellopják, amit a tulaj kihelyez.

Jobban szét kell nézni

A kommentelők arra is felhívták a figyelmünket, hogy szerintük több helyen is van virág és növényzet az üzlet előtt, csak kicsit jobban szét kellett volna néznünk. Volt, aki fotót is mellékelt, ezen azonban nem utcafrontra, hanem kapu alá kihelyezett virágok vannak. De azért tényleg szép.

Az új pizzéria virágos portálja azonban nem csak nekünk szúrt szemet, agorázóink szerint is kellemes színfolt a főutcán. És az, hogy észrevették többen is a változást, igazolja korábbi cikkünk első mondatát: nem tűnt fel, hogy nincs addig, amíg egyszer csak lett.

ÉM-NSZR

