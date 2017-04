A RomNet hírportál szerette volna, ha Áder János köztársasági elnök rajtuk keresztül üzenetet intéz a magyarországi cigánysághoz és a teljes társadalomhoz a romák világnapja alkalmából, április 8-án. Az államfő azonban azt a választ adta – mármint nem konkrétan ő, vélhetően a sajtóosztálya –, hogy az első és a második ciklusban is kellő figyelemmel fordul a kisebbség felé, éppúgy, ahogy azt 2013. április 8-i elnöki nyilatkozatában is megfogalmazta. Az államfő szerint akkori gondolatai ma is aktuálisak, érvényesek, ezért újabb kiadását nem tervezi. Szántó Rita írása.

Igaz, akkoriban ezt másképp gondolta az államfő, hiszen a négy évvel ezelőtti ünnepi nyilatkozatában azt is hangsúlyozta: „…újra meg újra ki kell mondanunk azt is, hogy aki egy másik embert, vallása vagy származása alapján hátrányosan megkülönböztet, az ellen uszít vagy aljas indulatokat gerjeszt, az önmagát zárja ki politikai nemzetünkből…" Értik ugye? Újra meg újra… Nekem pedig egy székely vicc jutott eszembe, az, amiben az asszonyka kérdezgeti az urát, hogy szereti-e. Mire az öreg székely csak annyit mond, egyszer mondtam, ha változik, szólok. Szerintem meg változott. Csak szólok. – Szántó Rita –