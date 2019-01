Ha utálja a gyereked a mozgást, ezek a bevált módszerek!

Ha a gyerek egyébként nem lusta, csupán unja a sportokat, szülőként az a feladatunk, hogy megtaláljuk számára azokat a mozgásformákat, amelyek nemcsak fitten tartják, de szórakoztatják is. Ha a tornaórákon nem éri elég sikerélmény, ha egyébként mindig ügyetlennek érzi magát, otthon kell tennünk azért, hogy mihamarabb megtapasztalja, hogy a rendszeres mozgás igenis jó, mókás és sikerélménye is lehet benne. Ehhez adunk most néhány ötletet, alternatívát, amelyekkel még azokat a gyerekeket is mozgásra lehet bírni, akik amúgy utálják a sportokat.

1. Trambulin

A legtöbb gyerek imád ugrálni, gondoljunk csak arra, hogy hányszor találtuk már csemeténket az ágy tetején miközben ő ide-oda vetődött, minket meg a frász kerülgetett azért, hogy fejre ne essen. Nem kell a gyereket eltiltani az ugrálástól, csupán biztonságosabb keretek közé kell vinni: erre jók a trambulinok. A rendszeres trambulinozás erősíti az izmokat, felpörgeti a vérkeringést és az anyagcserét, javítja a koordinációs képességet ráadásul igen szórakoztató is.

2. Biciklizés

Mindannyian emlékszünk az első biciklinkre és arra, hogy miután megkaptuk, igazából le se akartunk róla többet szállni. Sajnos ez már a múlt, a mostani generációt már kevésbé köti le a kerékpározás, pedig ez nemcsak egészséges, de a minőségi időtöltés egyik legjobb alternatívája is. Hogy hogyan vehetnénk rá a gyereket könnyedén a rendszeres bicajozásra? Úgy, hogy közös családi programmá tesszük és legalább heti egy alkalommal beiktatunk egy családi kerékpározást. Tehetünk néhány kört a közeli tér körül, esetleg hosszabb távra is mehetünk, kirándulhatunk, felfedezhetjük a város szépségeit. Ha a városban indulunk útnak, mindig figyeljünk a biztonságos közlekedésre, tanítsuk meg mihamarabb a gyereknek a kerékpározókra vonatkozó közlekedési előírásokat, hogy akkor se érje baj, ha majd egyedül indul útnak.

3. Falmászás

Ma már egyáltalán nem számít extrém sportnak falat mászni, sőt, egészen kicsi korban, már 5-6 évesen is el lehet kezdeni. A beltéri falmászás nemcsak biztonságos, de egy olyasfajta magabiztosságot épít ki a gyerekben, amire később is szüksége lehet. A kicsiknek mászás során intenzív összpontosításra van szükségük, a kezeik és lábaik használatának összehangolására, mert miközben a lábukkal feljebb lépnek a falon, a kezükkel keresniük is kell a fogást, amelybe bele tudnak kapaszkodni.

4. Korcsolyázás

Ha már itt a tél, miért ne hódolhatnánk közösen a jégkorcsolyázásnak gyerekünkkel. Már 3 éves kor körül adhatunk korcsolyát a gyerek lábára, hiszen ekkorra csontjaik már elég erősek hozzá. Eleinte biztosan nehezebben állnak majd meg a lábukon, de ne engedjük, hogy ez kedvüket szegje: hamar bele fognak jönni a csúszkálásba.

A korcsolyázás remekül fejleszti a motorikus mozgást, illetve az egyensúlyérzéket, ami nagyon sok sport alapja is lehet a későbbiekben. Ráadásul, ha vége a télnek, elővehetjük a görkorcsolyát is.

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA