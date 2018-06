Ha tehetik, e napon köszöntsék édesapjukat!

Apák, gyermekek, családok

Ezt írták: „Az apák előtt 1908-ban tisztelegtek először Washingtonban. Ma már a világ több mint 80 országában minden év júniusának harmadik vasárnapján a gyermekek az apák napján köszöntik az édesapjukat. Ezen a napon a családi együvé tartozás érzése is kifejeződik. A családé, amelyben egyenrangú fél az anya, az apa és a gyermek. Ez az ünnep segíthet abban is, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon az apák és gyermekeik közötti bensőséges kapcsolat, és tudatosodjon az apákban kötelességük mértéke.”

Utaljanak a szerepvállalásukra

„Mi, a Miskolci Polgári Kör szervezői szeretnénk, ha ez a nemes hagyomány Magyarországon is elterjedne, és ezért kérünk mindenkit, hogy 1994. június 19-én éljenek ezzel a lehetőséggel, köszöntsék az édesapjukat. Külön kérjük az egyházak képviselőit, hogy aznapi beszédeikben – ha csak egy fél mondattal is, de – utaljanak az apák szerepvállalására, annak fontosságára. Kérjük továbbá a polgármestereket, hogy ajánlják a településükön élők figyelmébe ezt az ünnepet. Kérjük a vállalkozók, üzletek, áruházak segítségét is, hogy megfizethető árú ajándéktárgyak árusításával támogassák az apák napja magyarországi meghonosodását.”

– ÉM –

