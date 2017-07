Ha szereti a komolyzenét…

Július 16-ig válthatnak kedvezményesen bérletet a Miskolci Szimfonikus Zenekar következő évadjának hangversenyeire a komolyzene kedvelői. Az együttes idén is izgalmas programot állított össze közönségének.

Bérletstruktúrájuk nem változott a korábbiakhoz képest, a 7 koncertes Tűzvarázs bérlet továbbra is népszerű műveket kínál, míg a Hangforrás bérlet 3 nagykoncertet és egy választható kamaraestet tartalmaz a Zenepalotában, különleges, ritkán hallott, újszerű darabokkal a műsorán.

Bérleten kívül

A következő évadban azonban még nagyobb hangsúlyt kapnak a bérleten kívüli koncertek és az ifjúságot megszólító előadások. Így találkozhatnak majd a zenekarral az edelényi kastélyban, lesz majd Hang-ár program és a Balázs Győző Református Gimnáziummal is terveznek egy újabb nagyszabású összművészeti előadást.

„A következő évad tervezésekor fő szempontjaink voltak, hogy népszerű és ismert darabokkal szolgáljuk ki közönségünket, ugyanakkor bővítsük a repertoárunkat, amelyben újszerű, különleges darabokat is kínálunk. Kiemelném Brahms–Schönberg Zongoraversenyét, ami egy kiváló darab, és Hindemith: Mathis der Maler szimfóniáját. De a reformáció 500. évfordulójára és a Kodály-évre is megemlékezünk egy-egy koncert erejéig.

Nagyszerű művészek

Bőséggel akadnak nagyszerű művészek is az évadkínálatunkban, úgy mint Cser Ádám, a Miskolci Színház zene­igazgatója, vagy Medveczky Ádám, a magyar karmestervilág kiválósága és a brit származású, innovatív David Curtis is zenekarunk élére áll majd több alkalommal. Emellett Elek Szilviát, az egyik legsokoldalúbb magyar művészt is Miskolcon köszönthetjük mint csembaló­művészt és mint zeneszerzőt egyaránt.

A saját szervezésű koncertek mellett a budapesti Erkel Színházban, a Művészetek Palotájában és Párizsban is muzsikálunk majd az elkövetkezendő időszakban” – emelte ki Gál Tamás, az együttes művészeti vezetője.

ÉM

