Ha nincs pénz, nincs orvos?

– Nem tudom fizetni a társadalombiztosítást, ezért, ha beteg vagyok, nem mehetek a háziorvoshoz – panaszolta egyik miskolci olvasónk. Véleménye szerint esete nem egyedi, még nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával. – 57 éves vagyok, 13 évig ápoltam a beteg fiamat itthon, így most semmiféle jövedelmem nincs, hiszen az öregségi nyugdíjat csak 65 éves korom után igényelhetem. Végigjártam Miskolcon az összes nagyobb gyárat, de mindenütt azt mondták, hogy majd értesítenek. Eladói végzettségem van, azonban az áruházakban azt a választ kaptam, hogy olyan munkavállalókat vesznek fel inkább, akik után valamilyen kedvezményt kapnak – sorolja az asszony elkeseredve. Hozzáteszi: most a férje fizetéséből élnek, de az csak arra elég, hogy kifizessék a rezsit. Olvasónk a népkonyhára jár ingyen ebédért, mert sokszor ennivalóra sem futja. Nemrég beteg lett, 41 fokos láza volt. Hiába hívta a rendelőt, az asszisztens azt mondta, nem tudják ellátni, mert nem fizeti a tb-t.

El kell látni

Mint kiderült, olvasónkkal nem a jogszabályoknak megfelelően bántak a háziorvosnál. Az egészségügyi szolgáltatóknak ugyanis azokat a betegeket is el kell látniuk, akiknek évek óta rendezetlen az egészségbiztosítási jogviszonyuk. Dr. Poncsák Csaba háziorvos, a Praktizáló Orvosok Szövetségének elnöke lapunknak hangsúlyozta: a rendelőbe érkező betegek taj-kártyáját minden esetben ellenőrzik. Ha pirosat jelez a rendszer, akkor az azt jelenti, hogy az illető nem fizeti a tb-t. A beteget azonban ebben az esetben is el kell látni, azonban az orvosnak figyelmeztetnie kell, hogy nincs rendben a jogviszonya, és felszólítást fog kapni az adóhatóságtól. Ha a rendszer kéket jelez, akkor a beteg külföldön dolgozik. Neki, ha magyar rendelőben kéri az ellátást, ki kell fizetnie a vizsgálati díjat. Az elnök tapasztalati szerint egyre kevesebb azon emberek száma, akik nem fizetik rendszeresen a tb-t. Azt tanácsolta: ha valaki beteg, és nem akarja ellátni a háziorvos, keresse fel az ügyeletet.

Statisztikai adatok szerint havonta több mint félmillióan vesznek igénybe egészségügyi ellátást az országban úgy, hogy sem ők, sem a munkáltatójuk nem fizeti a járulékot.

Munkát viszont valóban nem lehet könnyű találni 55 év felett. Erről árulkodnak a különböző állásportálokon található jótanácsok, amelyek az idősebb korosztálynak szólnak. Hosszan taglalják, hogyan írják meg az önéletrajzukat, hogy viselkedjenek az állásinterjún és milyen képzésekkel frissítsék fel tudásukat.

Van, hogy nem számít

Azonban az is igaz, hogy egyes munkakörökben nem számít az életkor, ilyenek a könnyű fizikai munkák, melyek nem igényelnek különösebb szakértelmet. Olykor a postaládákba is bedobnak olyan szórólapokat, amelyek operátori munkára toboroznak embereket. Egyes esetekben az 55 éves kort szabják határként, de olyan hirdetményt is találhatunk, amin az áll, az életkor nem számít. Léteznek olyan állásportálok is, amelyek külön összegyűjtötték az 50 év felettieknek szóló ajánlatokat.

ÉM-HE

