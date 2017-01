„Ha nincs más, marad a hóember és a bohóckodás”

A kolléga a nagy izgalomban az Újgyőri főtéren még egy hóláncba is beruházott, de rutinos fotóshoz híven a hólapát is ott figyelt a kombiban. Odafelé megtudom, hogy Szentlélekig tuti nem járt kotró.

Nagyon szeretek szánkózni, de most egy kicsit túl sok hó esett, így nem csúszik a szánkó, elsüllyed.

Szemán Bence

– Jó pár éve nem volt ilyen hó. Ahhoz képest, hogy 10–11 óra körül kezdték megtolni a pályát, jó lett – mondja Gelsei Zsigmond, aki Alsóhámorból érkezett sportolni Bánkútra. – Az ekkora hó személy szerint nekem nem nagyon hiányzott, de nagyon király.

Ordin Anna budapesti, neki a párja lakik Miskolcon. Mint elárulta, ismerős neki a környék, feljárnak a Bükkbe.

– Szép most a hegyen, de kezdő síelőként kicsit nehéz, hogy buckás a pálya. Több kezdő is van, ám tényleg bele lehet jönni, bele lehet tanulni – fogalmaz az ifjú hölgy, aki azt is megjegyzi, hogy jobban is megszervezhették volna az első havas napot. – Kilenckor nyitott a pálya, de 10-kor kezdték el síelésre alkalmassá tenni, annyira mély volt. Az idevezető út is rossz volt, szóval fel kellett volna készülni egy picit jobban. Ez utóbbi miatt sokan nem jöttek fel. Mi is jól felkészített autóval jöttünk fel, igaz hólánc nem kellett.

Hutter Gergő. Fotó: Vajda János

Megtudjuk még, hogy a fiatalok a Tátrába készülnek ezen a télen, majd néhány méterrel odébb, Hutter Gergőt, a Miskolci Jegesmedvék egykori hokisát szólítjuk meg, aki szintén korán kelt, hogy 9 órakor már a Bálvány alatti szánkópályánál dolgozzon.

– A felvonót üzemeltetjük, ám egyelőre nincsenek sokan, mert nagyon puha a hó, elsüllyed a szánkó. Mindent megteszünk, hogy príma legyen, de kell még szerintem egy nap – mondja egy szuszra. – Felfelé kalandos volt reggel, nehezen jutottunk fel, most nem tudom, mi van. Bízom az időjárásban, szerintem akár hetekig lehet fent jó pálya. Érdemes lesz kihasználni.

Elindult a szezon

„Két teát kérünk!” Amíg elkészül, a fotós kolléga a gépét és az ujjait ellenőrzi, én a diktafont. Mert 900 méter felett azért minden más.

– Több mint egy napos havazás után kijelenthető, hogy elindult a szezon – mondja Borbély Zoltán, a Fehér Sas Panzió recepciósa szombat délután. – Reméljük, sokáig kitart majd.

Fotó: Vajda János

Kiderül, a vendégek az Alföldről, Nyíregyházáról és persze Miskolcról érkeznek, zömében gyerekes családok.

– Nálunk minden van, ami kell: forralt bor, tea, cserépkályha, házias ételek és aludni is lehet nálunk – derül ki, mint ahogyan az is, hogy a szezonban fent alszik a hegyen Borbély Zoltán.

A teától életre kelve ismét kint. Szemán Bence suhan el mellettünk a turista ház felé vezető úton szánkójával.

– A családdal jöttünk szánkózni – mondja lihegve a felsős srác. – Nagyon szeretek szánkózni, de most egy kicsit túl sok hó esett, így nem csúszik a szánkó, elsüllyed. Itt már jobb, mert le van járva, de biztos jó lesz a bálványi is majd.

Kőteleki Ottó szerint nem volt egyszerű az út felfelé.

– Járunk Bánkútra, mi szánkózunk, nem síelünk, de ha nincs más, marad a hóember és a bohóckodás – mosolyog.

Lefelé igyekszünk, de egyelőre a dobozában marad a hólánc. Kora este tudom meg, hogy végül csak feljutott egy hókotró Bánkútra.

– Juhász-Léhi István –

Túrázni, lovasszánozni

Vasárnap jól előkészített pályákon lehetett síelni Bánkúton, több felvonót is beindítottak. Az odavezető út tegnapra téli gumival is jól járható lett. Bükkszentkeresztet is sokan felkeresték a hétvégén. A festői fekvésű faluba Lillafüred felől volt érdemes felmenni: szánkózni, túrázni, lovasszánozni is lehetett, de mint megtudtuk, építik a Lófő tisztási sífutópályát is.

