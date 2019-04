„Ha nem így tennénk, nem lenne elég felnőtt”

Mesés Szentivánéji álom koboldokkal, tündérekkel? Ezt az előadást nem ilyennek szánják – a Miskolci Balett társulatával készít táncszínházi előadást William Shakespeare műve nyomán Barta Dóra.

Vele beszélgettem arról is: hol a helye a történetmesélésnek a kortárs táncban.

Olyan művet visz színpadra, amelynek volt már koreográfusa, és az egyik szerepét táncolta is. Ez előny vagy hátrány a munkájában?

Sok ilyen előadás van. Megesett, hogy amikor kifejezetten szerettem volna, ha az új előadás olyan, mint a régi, mégsem lett olyan. A produkció mindig egy új gondolatból születik: minden alkotásban az adott pillanatban fontosnak tűnő érdekel.

Mi ez a gondolat a Szentivánéji álom esetében itt és most, a változó időben, egy olyan társulattal, amelyikkel eddig még soha nem dolgozott?

A Szentivánéji álomról mint táncjátékról leginkább mendelssohni képzeteink lehetnek: mesés, koboldokkal, tündérekkel teli, furán kedveskedő világ. Engem más miatt izgat. Tudottan ez Shakespeare legerotikusabb darabja. Az érzékisége miatt ez áll a legközelebb a tánc műfajához: szerintem a mozdulat és a tánc képes a legérzékenyebben, a legárnyaltabban viszonyulni a darabbeli furcsaságokhoz. A cselekményéből az a fontos a számomra, ahogyan tükröt tart, és ahogyan a mezsgyére állított emberek egy pillanat alatt képesek átfordulni valami másik önmagukba.

Mint amikor a tükörbe nézünk, és más nézne vissza ránk?

Befelé figyelő táncszínházi előadás születik. Valójában az emberben zajló belső folyamatok érdekelnek, az átváltozások, és az ezekből létrejövő, olykor bizarr szituációk. Az embert, akarja vagy sem, beszippantja egy esemény, ami miatt kifordul önmagából. Visszatér ugyan a hétköznapok tiszta világába, de közben átélte az élményt, ami jóval kívül esik a komfortzónáján. Lásd: Titánia és Zuboly kettőse, amelyik talán a legszélsőségesebb megnyilvánulása ennek.

Az átváltozás ábrázolása nem olyasmi, mint a versenyfutás az idővel? Megtörténhet a jelzések által, és úgy is, hogy valamilyen messziről induló, a személyiség mélyrétegeiben születő folyamat eredménye, csak éppen ott és akkor válik láthatóvá.

Engem az átváltozás jegyében telő idő is érdekel – valóban, az emberben mélyen jelenlévő eredőként gondolok rá. Nem a varázspor a lényeg: ott van a személyiségben az a vonás, ami a változás felé indítja. És egyszer csak valamitől kinyílik egy kapu, és valaki megmutatja nekünk az átváltozást és a visszatérést az átváltozásból. Nem mellesleg: szent Iván éjszakájáról beszélünk. Az elbeszélésben ott a párhuzamosság a mindennapi életünkkel: nagyon sok ember teljesen más nappal, mint az éj sötétjében, miközben ugyanarról a személyről beszélünk. A darab számtalan szereplővel megteszi, hogy ilyen nagyot fordít rajta. Koreográfusként és rendezőként Puckot tartom most a legfontosabbnak. Nálam ő a legkevésbé sem az a manócska, aki végrehajtja Oberon utasításait. Sokkal tudatosabb. Már-már fekete erővel rendelkező szereplő, aki marionettszínházként működteti a tánckart.

Felfogható-e teljes egészében a kétarcúság annak, aki saját maga nem ilyen?

Nem kell minden embernek megélnie az eseményt, amellyel szembesül ahhoz, hogy megértse.

De a megértésünket mennyire befolyásolja a kor, amelyben élünk? Arra gondolok, hogy ez a miénk olyan történelmi időnek mutatja magát, amely a kényszereivel sok lehetőséget kínál az igazán nagy fordulatokra. Az ember olyasmit is megtesz, amit vagy nem akart, vagy egyenesen úgy gondolt rá, hogy erre soha nem lenne képes.

És ilyenkor könnyű a varázsport okolni.

Igen. Akár így is.

A változás lehetősége benne rejlik az emberi természetben. Ami az előadást illeti: itt gyakorlatilag pont az történik, mint amikor elmegyünk az erdőbe. Az erdőre ebben az esetben úgy gondolok, mint az agytekervényre: cikáznak benne a gondolatok. Ez a belső táj sokkal jobban érdekel, mint a mókusokkal benépesített erdő. Az előadás színpadképe és a jelmezek is mind az elmélyülést próbálják támogatni: a viszonylag steril térben az emberi testre, a mozgásra, a táncra, önmagunkra fókuszálhassunk. Olyan koreográfus vagyok, aki elég cizelláltan szeret dolgozni. A testtel, az anyaggal. Sok fel­adatot adok a táncművészeknek a mesterségből. Amellett művészileg is komoly érési folyamat, amivel szembesítem őket a munkánk során. Ehhez az kell, hogy ne legyenek körülöttünk zavaró részletek.

Van-e határa ennek a fajta táncos gondolkodásnak és alkotó módszernek? Képes-e mindent megmutatni a test? Elegendő-e hozzá a megfelelő késztetés és irányítás?

Erre nincs egyetlen jó válasz: ez mindig az adott táncostól függ, lehetetlen általánosítani. Én a kortárs táncszínházat azért szeretem, mert roppant friss és innovatív.

A kortárs táncszínház útkeresésével kapcsolatban egy, a saját gyakorlatából való példát szeretnék említeni: annak idején az egri Gárdonyi Géza Színházban Bifidus Essensis címmel Bret Easton Ellis prózájából készített előadást – történetet mesélt, és mégsem volt kétséges: táncszínházat látunk.

Akkor a próza és a tánc közötti áthajlás érdekelt. Ebben az esetben pedig a tiszta táncszínházi környezet. A beszédben a szókincs fejlődése: lehetőség. Van, aki képes gazdagítani, van, akinél nem változik. A táncos is ilyen. És én abban hiszek, hogy a miénk nagyon erős radarú műfaj. A világ aktuális rezdüléseire úgy reagál ma a táncművészet, hogy nem elsősorban és nem mindenképpen a cselekményes táncdarabokat támogatja. Nem is megy ellene ennek, csak próbál olyan kommunikációt teremteni, hogy ne a didaktikus cselekményvezetés legyen a színházi gyakorlat, és az ezzel szembeni elvárás. Hanem legyen ösztönző a klasszikus cselekményvezetéssel tűzdelt tartalom mögé is tekinteni. Így alkotni: emberibb fókuszú, mélyebbre nyúló folyamat. Nagyon nehéz és nagyon sokrétegű munka.

Amikor erről a fejlődésről beszél, az a hite vagy a tapasztalata?

A hitem mindenképp. És én így is dolgozom. Akik hosszabb ideig tudnak velem együtt haladni, náluk ez a normalitás.

A Miskolci Balett az érzékekből alkotó táncos közösségből alakult. A miskolci színház viszont ma inkább a történetmesélő táncszínházban lát értelmet és hasznot: ezzel lehet új közönséget megszólítani. Ez milyen tényező az ön számára?

Ismerem ezt a helyzetet, és nem is döntenék abban, hogy a közönséghez vezető utak közül melyik a jobb. Én is társulatvezető vagyok, pontosan tudom, mi az az attitűd, ami nagy számú közönség számára teheti szerethetővé ezt a műfajt. Nagyon sok év tapasztalatom van benne, és keresem a vékony részt, ami egy kicsit ad ebből, de kinyitja az ajtót a másik irányba is. Ha nem így tennénk, nem lenne elég felnőtt. Nem lenne elég önazonos.

Ez itt is járható.

Jó dolgozni az itteni táncművészekkel, nagyon nyitottak, és szívesen jönnek velem. Olyan helyzetbe hozom őket, ami számukra az eszköztárukban és a rutinjukban is jóval a komfortzónán kívüli. Egyet biztosan érzek: nincs bennük ellenállás. Ez most kaland, örülnek neki. Nyilván meglátszik majd, hová és meddig tudunk eljutni, és az egész darab hova jut el. Nem úgy kell elképzelni, hogy beül majd a néző a Szent­ivánéji álom előadására, és valami lila ködöt lát.

Nem feltételeztem ezt.

Csak azért erősítem meg, nehogy bárki ezt gondolja. Inkább képzeljék el úgy, hogy a műfajra terelem a hangsúlyokat. A Szentivánéji álom előadásunk visszaadja a dramaturgia szempontjából fontos részeket, csak más nyelvezettel, a szóbeliségről lemondva. Mások a hangsúlyok. Látni és érezni az embert, aki megél egy folyamatot – ez önmagában a kortárs táncszínház. Ha jól működik, nagyon vonzó tud lenni. Akiket megérint, maguktól mondják: nincs is olyan nagy szükség a cselekményre. A cselekmény: önmagában az ember. A történet arra ad alkalmat, hogy az említett nagy változások létrehozásának keretet teremtsen. Szerintem itt már szeretik annyian a táncot, hogy ne akarják mindig ugyanazt látni, csak kicsit cifrázva. Szerintem az embereknek nem kell félniük attól, hogy nem értenek valamit, amikor táncszínházi előadást néznek. Mert ha zenét hallgatunk, akkor sem értjük az egészet, nem tudjuk lekottázni például, mégis maradunk: valami megfog benne. Ezt gondolom a táncszínházról is.

Nem a vita kedvéért, de a zene­hallgatás is másnak látszik ma, mint korábban, amikor az ember még rászánta az időt, és képes volt elmerülni a zenében. Felteszem, a más művészetekhez való viszonyt sem hagyja érintetlenül a kor.

Jogos. De közben a művész alkot. És valahogy egyszer csak partnerekre talál. És nem jó, ha a művész eldönti előre, hogy kit akar partnerként látni. Építkező struktúrában, mint itt is, teljesen helyénvaló azt gondolni, hogy ennek a műfajnak is meg kell találni a táborát. Szószínházban, erre nevelődött világban élünk, ahol az ember azt gondolja: ha valami el van mondva, akkor azt értik. De kell-e mindent érteni? Szoktam beavató előadásokat tartani. Beszélek a dolog lényegéről, és elég tíz perc, hogy elfogadják: nem kell azon izgulni, hogy mi lesz, ha megkérdi valaki a végén, mit láttam. Mit tudom én! Nem kell visszamondani az egészet. Azt szeretem, és akkor vagyok boldog, ha van visszacsatolás: ha valaki azt mondja, „hú, én arra nagyon emlékszem!”. Ha beég valami az ember emlékezetébe. Nem biztos, hogy az egész darab vagy a teljes előadás minden pillanatára érvényes kép lesz ez. És az sem biztos, hogy ott és akkor születik meg a maradandó élmény, az előadás nézése közben. Az is lehet, hogy más lesz az azonosulást kínáló, a néző saját fókuszában, mint ami az alkotókéban volt. Ezt a szabadságot szeretem egyébként. Nem mind­egyik művel lehet megtenni. De ez a darab történetesen segít, hogy ne csak elmesélni akarjuk a történetét.

Viszi a személyiségünk.

Szerintem igen. Tele van különféle figurákkal és karakterekkel. Olyanokkal, akikről elhisszük, hogy valódiak, és olyanokkal, akikről nem gondoljuk ezt. A valódi is olyan szürreálisan viselkedik, mintha nem lenne az. Sok a szereplő, sokféle a személyiség. A táncban ezt fel kell építeni: igenis valakivé kell válni közben. A táncban máshogyan telik az idő.

– Bujdos Attila –

Interjú: Barta Dóra Harangozó-díjas táncművésszel, koreográfussal, érdemes művésszel

Szentivánéji álom

Táncszínházi előadás

Bemutató: 2019. április 27. 19:00, Miskolci Nemzeti Színház, Játékszín

Szereplők

Puck: Mohai Cintia

Demetrius: Dragos Dániel

Heléna: Kovalszki Boglárka

Lysander:

Márton Richárd János

Hermia: Kepess Boglárka/Harangozó Lili

Theseus: Lukács Ádám

Hippolyta: Kocsis Andrea

Oberon: Bolla Dániel

Titánia: Bányai Mirjam/Szűcs Boglárka

Zuboly: Dávid Patrik

Egéus, indiai fiú:

Filippo Nestola

Mesteremberek:

Guido Di Vona

Díszlet-jelmeztervező:

Mátravölgyi Ákos

Színpadkép, látvány:

Barta Dóra

Fénytervező: Katonka Zoltán

Koreográfus-rendező:

Barta Dóra Harangozó-díjas, érdemes művész

VISSZA A KEZDŐOLDALRA