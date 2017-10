Ha nem érik, legyen zöld!

Szót ejtettünk már az ősz közeledtével rovatunkban arról, hogy ha a növényeink­­­ még élet­képesek maradtak és virágoznak, teremnek­­­, akkor könnyítsük meg a dolgukat a termések csökkentésével, és ha elég napos lesz a „vén­asszonyok nyara”, akkor még szüretelhetünk­­­ tököt, paradicsomot, paprikát.

A jó idő elmúltával, vagy a növényünk elhalása miatt azonban könnyen a nyakunkon maradhat például zöld paradicsom, ami azonban egyáltalán nem baj.

Persze, aki régóta művel kertet és valamennyire is otthon van a savanyításban, annak nem újdonság, hogy a zöld paradicsomot akár magában, akár vegyes vágott savanyúság részeként is el lehet rakni. Sőt, sokan szeretik és kifejezetten szednek zölden, hogy berakhassanak már a nyár folyamán is.

Ha mégis szeretnénk a zöld paradicsomot felhasználni, de savanyúságnak nem szeretjük, vagy már raktunk el éppen eleget, akkor jó ötlet lehet chutney-t, vagyis csatnit készíteni belőle.

A csatni nem is lekvár, nem is mártás, afféle fűszeres szósz, ami elrakható, berakható befőttként is. Hazája Délkelet-Ázsia, és a jó hír, hogy számtalan ízvilágban, valamint szinte bármilyen zöldségből vagy gyümölcsből készíthető.

– ÉM-HI –

Csatni

Hozzávalók: 1,5 kg paradicsom, 3 fej hagyma, 3 alma, 1 csésze almabor­ecet, 225 g barna cukor, fél teáskanál Cayenne-bors, fél tk őrölt gyömbér, negyed tk szerecsendió, negyed tk fahéj, negyed tk szegfűszeg, 1 tk só.

Elkészítés: A paradicsomot mossuk meg, kockázzuk fel, a hagymát, almát pucoljuk, hámozzuk, kockázzuk. Az összes hozzávalót tegyük lábosba, öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje, és főzzük közepes lángon nagyjából másfél órát, amíg pépesre nem fő. Krumpli­nyomóval rásegíthetünk, turmixolni nem kell, nem baj, ha darabos marad. Üvegekbe töltjük, dunsztoljuk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA