Ha már el kell indulni, akkor jöhet a mobil hűtés Miskolcon

Bár az előző napi eső után augusztus első napjának délelőttjén borult volt az idő, és a szél is fújt kissé megyénk nagy részén, mégis fullasztó meleg fogadta az utcára lépőket, délutánra pedig kisütött a nap, és ismét mellbevágóan nagy hőség volt mindenfelé.

Enyhülésre pedig nemigen lehet számítani a következő másfél hétben sem: a meteorológus szerint jövő hét végéig éppen csak 2-3 napra megy néhány fokkal harminc alá a napi csúcshőmérséklet. Ilyen hosszú időn át tartó kánikula alatt kevesen tehetik meg, hogy ne mozduljanak ki otthonról, és a hűs szobában vagy egy kád vízben hűsöljenek, így körülnéztünk, ki hogyan vészeli át a forróságot, milyen praktikáik vannak a miskolci belvárosban megforduló embereknek.

Akár napi 8 százalékkal is emelkedhet háztartásonként az áramfogyasztás a hőség miatt, ami a számla összegén is megmutatkozik. Néhány éve a téli időszakban lehetett villamosenergia-fogyasztási csúcsokat mérni, most már elsősorban a klímaberendezések egyre növekvő terjedése miatt a nyári felhasználás is kifejezetten jelentős. A hűtés miatt megemelkedő energiaigény rendszerint már egy-két nap tartós meleg után határozottan érezhető – mondta Varga Ivett, az E.ON szóvivője.

Több folyadék fogy

Persze nemcsak a klímát kötik be egyre többen az otthonukba, hanem többet is iszunk ilyenkor, mint egyébként. A nagy meleg jelentősen megnöveli az alkoholmentes italok iránti keresletet, ekkor az ásványvíz fogyasztása akár duplájára, a gyümölcsleveké és üdítőitaloké pedig másfélszeresére is emelkedik a napi átlaghoz képest – közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára, Bikfalvi Istvánné.

A másodfokú hőségriasztás a jelenlegi állás szerint augusztus 3-áig lesz érvényben, a meteorológia szerint azonban a hőség csak a következő hét közepén enyhül néhány napra.

– Csütörtökön és pénteken az eddigiekhez teljesen hasonló, fülledt meleg, nyári idő várható, harminc fok feletti értékekkel. Hétvégén is csak annyiban változik a helyzet, hogy a fülledtség átmenetileg megszűnik, a kánikula viszont maradt, sőt perzselő napsütéssel párosul, mondhatjuk tehát, hogy igazi strandidő lesz. Hétfőn, kedden ismét fülledtebbé válik az idő, ami jelenlegi állás szerint szerdától szűnik meg, onnantól egy-két napig csak 25, 26 fok körüli csúcsok várhatók – mondta el érdeklődésünkre Makó Zoltán, az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci Veszélyjelző és Szolgáltató Irodájának munkatársa, aki viszont azt is hozzátette, jövő hét végén ismét visszatérnek a harminc fokok.

Lehűlni valahogy

– Nekem mobil klímám van – mutat a nyakában viselt, vizes törölközőre József, aki az egyik buszmegállóban várakozott. – No meg nem indulok el innivaló nélkül – húzta elő az ásványvizes flakont a szatyrából, amikor arról kérdeztük, milyen praktikával vészeli át a nagy forróságot. Hozzátette, hogy hazaérve gyorsan lezuhanyzik, és azért egy üveg hűtött sört is bevet a szervezete további „sokktalanításában”.

Kovácsné Ibolya azt mondja, ő sem indul el ezekben a napokban otthonról egy flakon víz nélkül, emellett ő a szellős, vékony, nyári ruhákra esküszik, és egy legyezőt is hord magánál, ami szintén jól jön.

– Biztosan nem vennék fel ilyenkor feketét, vagy hosszú ujjú ruhát, nem tudom, hogyan bírják – mutat rá két tinédzserre, akik farmerben és pulóverben (!) gyalogoltak a tűző napon. Mi is szerettük volna megtudakolni tőlük, hogyan bírják, de nem álltak kötélnek a válasszal. Hiába, a divat képes bármit felülírni.

ÉM-HI,TÁ

