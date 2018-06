Ha leteszi, nem bánja meg!

Jó ideje tilos rágyújtani az éttermekben, buszmegállóban, pályaudvarokon, vonaton és sok más helyen, ahol a nemdohányzók védelmét biztosítja a törvény. Ma már nem sikk pöfékelni, rengeteg a füstmentes övezet, ennek jótékony hatásai azonban még nem mérhetők egyértelműen, a súlyos tüdőbetegségek jelentős része – például a COPD – igen hosszú idő alatt alakul ki. Ez az alattomos gyilkosként számon tartott kór kínozhat passzív dohányosokat is. dr. Tót Éva, tüdőgyógyász főorvosnak, van olyan páciense is, aki egyetlen cigarettát sem szívott el soha, de évtizedekig volt közös irodában dohányzó kollégákkal.

Jó a törvény

– Minden napra jut rossz hír, amit fáj közölni az érintettel és a hozzátartozókkal. Anno a pályám is súlyos betegek között indult, akik, mikor erőre kaptak a vénás injekcióktól és oxigénpótlástól, rögtön mentek bagózni. Vívódtam. Vegyem el? Ez a szenvedélyük és sokuknak csak pár hete, hónapja volt hátra. Most hálás vagyok a dohányzó társadalomnak, gördülékenyen vették a változásokat. Nem lett igazuk a vészjóslóknak, nem ürültek ki a kávéházak. Jó a törvény, örülök, a nagyáruházak korábbi cigarettával megrakott polcain, ma müzlit, diót, mogyorót kínálnak. Ha nem lenne cigaretta, 90 százalékkal kevesebben szenvednének tüdőrákban. Olaszországban, miután szigorították a törvényi hátteret rövid időn belül 15 százalékkal csökkent a hirtelen szívhalálok száma. Nincs szem előtt ez a gyilkos termék – magyarázza a főorvos, aki két fővárosi tüdőgondozóban is dolgozik és emellett dohányzásról leszoktató programokat vezet.

Biztatni kell őket

Nem megszólni, kiközösíteni kell a dohányzókat, hanem biztatni, motiválni, reményt adni nekik, hogy elhiggyék, meg tudják csinálni és a leszokás teljesebb élethez vezet. Újra élesen érzik az ízeket, illatokat, ízletes lesz számukra az élelem, könnyebb a mozgás, nem fuldokolva fognak parton vagy lépcsőn felfelé haladni. Ahogy leteszi a cigarettát, már pár héten belül áldásos hatásokat fog észlelni. Az egyik kertészmérnök páciensem hosszú évtizedek után letette a cigit és azt állítja, azóta illatorgiákat él át, szebb a bőre és sokkal több az energiája. A COPD-s gondozottunk is jobban van, kevesebbszer betegszik meg, mióta nem pöfékel. Az egyik nyugdíjas asszonynak, pedig csökkent a rezsije a fűtési szezonban, mert nem szellőztet annyit, mint korábban. Hihetetlenül sok előnye van a nemdohányzó létnek. Sokan úgy élik meg, el akarnak venni tőlük valamit, akik agitálnak, pedig, aki leteszi a cigit, sokkal többet kap, mint veszít, a leszokás ajándékokkal jár- állítja a szakember.

Leszokást segítő program

– A jelentkezők közül a motivációs interjún kiszűrjük azokat, akik komolyan gondolják, hisz a döntés az első és elengedhetetlen lépés ezen az úton. Felvilágosítjuk az embereket, nem hibáztatjuk őket, elmondjuk, hogy ez függőséggel járó betegség és a nikotinelvonásnak vannak kellemetlen tünetei, ám ezt a gyógyszeres terápiával ki tudjuk küszöbölni. Van olyan ismerősöm, aki nekifutott már párszor, elhagyta a cigarettát, ám a családja azt kérte, inkább szívja, mert, mikor nem dohányzik elviselhetetlen hangulatingadozásai vannak és házisárkányként viselkedik- sorolja a szakember, aki szerint az idegméreg elvonásából származó tünetek nem kínozzák a beteget a megfelelően beállított három hónapig tartó gyógyszeres terápia során. Ezt a kezelést csak orvos írhatja föl és az esetek zömében önköltséges eljárás, de olcsóbb az első két heti adag, mint a cigarettára fordított kiadás, ha az ember napi egy-két dobozzal szív. Észak-Magyarországon sokan nehéz körülmények között élnek, számukra biztató információ lehet, hogy a szóban forgó szer közgyógyra is felírható. A gyógyszer mellett számos egyéb módszert is alkalmaznak a leszokást segítő ambulancián.

– Juhári Andrea –

