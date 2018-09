Ha legyőzzük félelmeinket, átalakul körülöttünk a világ

A Miskolci Nemzeti Színház Kamaraszínházának idei első bemutatója a gyermekeknek készül. A Félőlény című zenés mesejátékot szombat délután 3 órai kezdettel mutatja be a teátrum. Békés Pál és Várkonyi Mátyás meséje egy csupa szív történet, ami tele van reménnyel, jósággal és igazi bátorsággal.

Erősek az emlékek

Hosszas keresés után esett Harangi Mária rendező választása erre a mesére.

„Bennem nagyon erős emlékként élnek a gyermekkori félelmeim, ezért éreztem fontosnak a témát. A félelmeink gyakran meghatározzák tetteinket az életünk során, képesek akár meg is bénítani minket. Ha viszont legyőzzük ezeket, egyszerre varázslatosan átalakul körülöttünk a világ – mondja a rendező. Az előadás látványvilágáról szólva hozzátette, a Kiserdő helyszíne egy hatalmas könyvet idéz, hiszen a Félőlény meséi arra hívják fel a figyelmünket, hogy ne veszítsük el a történeteinket. A Szörny-iroda bürokratikus világa pedig egy óriási íróasztalként jelenik meg. – A díszletek mérete annak a gondolatát erősíti, hogy a szereplők valójában gyerekek, akik egy föléjük nőtt világban próbálnak kapaszkodót találni. Köztük a Félőlény pedig az a felnőtt figura, aki elvesztette gyermeki hitét. Ezt kell újra megtalálnia ahhoz – a mesék erejével –, hogy segíteni tudjon a többieknek eligazodni az életben” – meséli Harangi Mária.

Félelem az ismeretlentől

Farkas Sándor, az előadás címszereplője szerint ez a történet biztosan megfogja majd a gyerekeket, hiszen gyermekként rengeteg félelem van bennünk az ismeretlen dolgoktól.

Megnyílik a gyermeki képzelet

„Színészként is elgondolkodtató feladat az, hogy hogyan lehet félni, hiszen a félelemnek rengeteg formája van. Nem csak technikailag, lelkileg is izgalmas ezen a folyamaton végigmenni. Az, hogy ne féljünk többet, csak rajtunk múlik. Akkor nem félünk, ha tisztán látjuk önmagunkat és a körülöttünk lévő világot” – mondja a színművész. Hozzátette, a gyermekelőadások nevelik a jövő színházi közönségét. – Úgy gondolom, a gyerekek a fantáziájuk által nyerhetőek meg a színháznak. Teret kell adni arra, hogy a képzeletük is megnyíljon.

„Míg a filmek, rajzfilmek, számítógépes játékok mindent készen mutatnak nekünk, a színházban a mi fantáziánk színesíti az előadást, és ezzel különleges élményt ad” – hangsúlyozza.

Horváth Alexandra számára a Félőlény legfontosabb üzenete, hogy ha hiszünk a mesékben, akkor győzhet a bennünk élő jó. Hinnünk kell benne, hogy minden történetben – így az életben is – legyőzhető a gonosz.

Legyőzni a gonoszt

„Így tudjuk legyőzni a félelmeinket is: ha felismerjük őket, szembenézünk velük, és hisszük, hogy sikerül – mondta a színművésznő. – Azt gondolom, hogy a jó mesék nem csak a gyerekeknek szólnak, a felnőttek számára is lehetnek akár terápiás hatásúak is. A Félőlény például segít abban, hogy merjünk a félelmeinkről beszélni, elismerni a külső és belső »szörnyeink« létezését, szembesülni saját magunkkal, mert csak így tudunk küzdeni félelmeink ellen” – hangoztatta Horváth Alexandra.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA