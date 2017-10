Ha leállt a szív, minden másodperc számít…

Ha valaki tudja, hogyan kell újraéleszteni, és tudását meri is alkalmazni, életet menthet. A tapasztalat azonban az, hogy kevesen vállalkoznak az egyébként nem túl bonyolult feladatra. Ezért is rendezik meg minden évben, október 16-án az Újraélesztés Nemzetközi Napját, aminek keretében a mentőállomásokon az érdeklődők elsajátíthatják az életmentéshez szükséges legfontosabb lépéseket. Hétfőn a Miskolci Mentőállomás is nyílt napot tartott, mi pedig ott jártunk.

Fontos a mellkaskompresszió megfelelő ritmusát eltalálni.” Lakatos Szilárdné

„Kötelességem”

Lakatos Szilárdné épp végzett az újraélesztés gyakorlására használt bábun, és kiderült, sikeresen. Ezt a bábuval összekötött számítógép adatai igazolták: megfelelő volt a kompresszió erőssége, és a befújt levegő is a tüdőbe jutott. Lakatos Szilárdné elárulta, ő tulajdonképpen már ismerte az újraélesztés lépéseit, csak minden évben felfrissíti tudását. Kiderül, a mentőállomáson dolgozik gazdasági vezetőként, de úgy érzi, neki is kötelessége segíteni, ha netán szükség van rá.

– Újraélesztéskor fontos a mellkaskompresszió megfelelő ritmusát eltalálni, és arra is ügyelni kell, hogy megfelelő erővel végezzük. Sokan félnek ettől, nehogy valamilyen kárt okozzanak, de a bábu segít ebben is. Fontos, hogy a fejet a megfelelő pozícióban tartsuk, és hogy fogjuk be a beteg száját, ha az orrába fújjuk a levegőt, hiszen ellenkező esetben nem a tüdejébe áramlik a levegő. Még nem kerültem olyan helyzetbe, hogy ezt a tudásomat alkalmazni kellett volna, de én is gyakran utazom mentőautóval, és nem mehetek el segítségnyújtás nélkül egy sérült mellett sem, ha úgy adódik. Véleményem szerint ezt mindenkinek meg kellene tanulnia, hiszen ha valakinek leáll a vérkeringése, minden másodperc számít. A cél, hogy minél kisebb károsodást szenvedjen a beteg – sorolja.

„Most már merném”

De már érkezik a következő érdeklődő, Godó Éva, aki most ismerkedik meg először az újraélesztés fortélyaival. A mentőállomás dolgozói türelmesen magyaráznak, Éva pedig ügyes, hisz néhány perc múlva már az ő értékei is megfelelőek. Sőt, azt is megtudhatja, hogyan működik egy félautomata defibrillátor, és hogy hogyan kell újraéleszteni egy csecsemőt vagy egy kisgyermeket. Aztán Szalontai László mentőtiszt egy applikációt mutat neki, a Szív City elnevezésűt, ami a regisztrált használónak megmutatja, hol történt a közelében szívleállás, és hogy hol talál legközelebb defibrillátort.

– Szerencsére még nem kerültem olyan helyzetbe, hogy újra kellett volna élesztenem valakit, de nem is mertem volna, hiszen féltem, hogy valamit rosszul csinálok – árulja el Éva, aki egyébként köztisztviselőként dolgozott legutóbb. – Most már bátran segítenék. Szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket mindenki begyakorolja, hiszen emberi életekről van szó. Igaz, a jogosítvány megszerzésekor mindenki tanulja az újraélesztést, de aztán, mivel nem gyakorolják, elfelejtik. Az a tapasztalatom, hogy 10 ember közül talán egy-kettő, aki oda mer menni egy földön fekvő emberhez, hogy segítsen – teszi hozzá. Aztán ünnepélyes pillanatok következnek. Éva átveheti az értékelőlapját, ami arról tanúskodik, hogy az újraélesztést kiválóan végezte.

– Hegyi Erika –

Nem merik megtenni

Azt már Üveges Csabától, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársától tudjuk, hogy a nyílt nap célja természetesen az, hogy minél több ember ismerje meg az újraélesztés lépéseit és be is gyakorolhassa azokat. A tapasztalat az, hogy sokan nem mernek a beteghez nyúlni, mert félnek, hogy esetleg ártanának, de az igazság az, hogy ha csak a mellkaskompressziót végzi valaki, már akkor is sokat segíthet. Fontos, hogy a keringésleállás után 4 perccel újra tudjuk indítani a szívet, mert akkor valószínűleg nagyobb agykárosodás nélkül megússza a beteg. Gyakori az olyan eset, amikor a mentésirányítók telefonon keresztül adnak segítséget az újraélesztéshez a hozzátartozónak, ilyen havonta 20-30 alkalommal történik.

Megtudjuk azt is, tavaly hétvégére esett október 16-a, akkor 80 látogatója volt a Miskolci Mentőállomásnak, hétfőre 40 körüli érdeklődőt vártak.

