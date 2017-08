Ha jön az este, akárcsak régen, öntenék a salakot Miskolcon

A látványterven csak egy kis cserépnek látszik, de valójában hatalmas lesz. Közel három méter magas, 2,7 méter átmérőjű és 16 tonnás az üst, amiből emlékmű készül az Újgyőri főtérre. A terveket a napokban néztük meg a városházán, Papp Ferenc vezető főtanácsos, kulturális főreferens mutatta meg nekünk. Egy másik képet is, amelyen Kraitz Gusztáv szobrászművész áll az üst mellett, itt már nagyon jól látszanak az arányok.

Nincs Miskolcon olyan család, aki ne lenne érintett, biztos, hogy valamely családtagjuk vagy közeli ismerősük dolgozott annak idején a kohászatban.“

Vöröslő ég

Még az ősszel felavathatják Miskolc új emlékművét az Újgyőri főtéren: abba a kis háromszögbe kerül, amely mellett a villamos megáll, ahol pillanatnyilag egy fenyő árválkodik. (Nem esik áldozatul az emlékműnek, földlabdával együtt veszik ki, és máshová ültetik, tudjuk meg Papp Ferenctől.)

A tervezett emlékműállítás részleteiről egyébként már korábban is írtunk. Kraitz Gusztáv, a Svédországban élő, Miskolcon született 92 éves művész (világszerte ismertek művei, Miskolcon, a Szinva-teraszon látható almák is az ő alkotásai) kereste meg az önkormányzatot az ötletével: szívesen készítene egy emlékművet Miskolcnak. Egy salaküst lenne az alapja, és az acélgyártásnak azt a pillanatát idézné fel, amikor évtizedeken át éjszakánként vörösre festette az eget a salaköntés. Az izzó, folyékony salakot – a vas- és acélgyártás melléktermékét – a szabadba öntötték ki, amitől sárgásvörös színűvé vált az esti égbolt.

Az emlékmű alapja az említett üst, amelybe világító szerkezet kerülne, ez kétóránként bekapcsolna (annak idején is kétóránként öntötték a salakot), fokozatosan erősödne, majd elhalványulna a fény.

Azonnal mellé álltak

A művész felajánlotta a városvezetésnek, hogy a mű nagyjából 3 és félmilliós költségéhez másfél millióval hozzájárulna.

Papp Ferenctől megtudjuk, az önkormányzat azonnal az ügy mellé állt. Hamar kiderült, hogy pályázati lehetőség nincs a támogatására, ám azóta is rengetegen dolgoznak a megvalósításon – társadalmi munkában. Mint például Holló Csaba építészmérnök is, ő készítette el a terveket.

Mert mint kiderült, nem olyan egyszerű az ötlet megvalósítása. A 16 tonnás üst alá komoly alapozásra van szükség, meg kellett tervezni, hogy milyen mélyen legyenek a csövek, vezetékek, milyen vaslapokkal rögzítsék, szinteljék majd. Magát az üstöt ajándékba kapta a város az ÖKO-FERR Kft.-től. Mielőtt a helyszínre kerül, homokfúvással kezelik, tisztítják a felületét kívül-belül. Magát a talpazatot is meg kellett tervezni. Mindemellett két oldalról 180 centi magas gránittáblák állnak majd az üst mellett, előtte gránitból készült ülőpad. A táblákról olvashatja majd el az arra járó a miskolci kohászat történetét, és magáról az emlékműállítás körülményeiről is megemlékeznek.

Összefogják a gyűjtést

A tervek már elkészültek, jelenleg a kiviteli terven dolgoznak, és a hatósági engedélyek megszerzése is a szervezők előtt áll. Úgy gondolják, még az ősszel új helyére kerülhet az emlékmű.

Az emlékmű felállításával kapcsolatos szervezőmunkát egy civil szervezet, a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány által fenntartott Célpont Ifjúsági Iroda vállalta magára. (Nemrégiben beszéltünk is szakmai vezetőjükkel, Jernei Péterrel, az elhangzottakról be is számoltunk portálunkon.) Ők próbálják összefogni a gyűjtést is az emlékmű megvalósításához, Papp Ferenctől megtudjuk, sokan ajánlottak már fel bizonyos összeget az emlékmű létrehozására.

A kulturális főreferenstől még megkérdeztük, miért állt az önkormányzat azonnal az emlékmű ügye mellé.

„Nincs Miskolcon olyan család, aki ne lenne érintett, biztos, hogy valamely családtagjuk vagy közeli ismerősük dolgozott annak idején a kohászatban. Ezért is fontos, hogy az utókor is emlékezzen arra az időszakra”, válaszolta.

