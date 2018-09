Ha igazán tetszetős gyepszőnyeget szeretnénk, most kell a magot elvetni

A gyep- és pázsittelepítés optimális ideje a nyár végén, ősz elején van, az időjárástól függően nagyjából augusztus 20 és szeptember 30 között. A talaj még meleg, és az őszi esők is megérkeznek, melyek együttesen segítik a biztonságos kelést.

Megfelelő előkészítés

A gyeptelepítés hagyományos kivitelezése a fűmag­vetés, mely a legolcsóbb eljárása a füvesítésnek. Amennyiben fontos számunkra a gyors gyeptelepítés, használhatunk gyepszőnyeget (gyeptéglát) a kertben. Ez az eljárás ugyan költségesebb, mint a magvetés, de így a minőségi gyeptelepítés biztosabban garantálható.

A gyepesítés egyszerűbb feladata a terület előkészítése, amely során törekedni kell arra, hogy a lehető legvízszintesebb felületet kapjuk. Ezt később már nagyon nehéz korrigálni, ha kikelt, élő gyepünk van. Nemcsak azért fontos a sík terület, mert szebb és jobban használható, de gondolni kell a későbbi gondozásra is, elsősorban a fűnyírásra, aminél nem mindegy mennyire hepehupás a területünk.

A nehezebb feladat a talaj eredeti „lakóitól”, vagyis a gyomoktól megszabadulni. Ha ugyanis nem irtunk ki minden más gyomot a területről, akkor az egyenletes gyep növését is elronthatja, illetve a gyorsabb növekedés miatt el is nyomhatja a kivetett fűfélénket.

Folyamatos öntözés

Nem utolsó sorban cseppet sem szép látvány a pazar gyep, amelyben itt-ott keserűlapu, csalán, vagy tarack nő. Nem véletlenül említve ezt a hármat, mint leggyakrabban előforduló és nehezen irtható gyomfélét.

Ha a területünk gyommentes és sík is, akkor jöhet a tápanyagfeltöltés, amit megoldhatunk szerves- vagy műtrágyával is, esetleg ezek keverésével. Természetesen a trágyát bele kell dolgozni a talajba. Ha mindezen túl vagyunk, akkor jöhet a fűmag kiszórása, vetése, amelyet be kell finoman munkálni a talaj felső rétegébe, ha egyenletes gyepszőnyeget szeretnénk.

Ezután a talajt megfelelően tömöríteni kell lapogatással, vagy hengerezéssel, ez elősegíti ugyanis a gyorsabb csirázást, ugyanakkor a madarak dolgát is megnehezíti, amikor megpróbálják kikaparni a magokat. Ha mindezen túl vagyunk, már csak két dolog maradt: a megfelelő, folyamatos öntözés, és pár hét múlva az első, roncsolásmentes fűnyírás. No meg persze a gyepünkben való gyönyörködés.

ÉM-HI

VISSZA A KEZDŐOLDALRA