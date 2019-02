Ha fénylik Vince, megtelik a pince

A népi és az egyházi hagyomány kapcsolódik össze a szőlő és a bor védőszentjének napján, január 22-én. A Diósgyőri Római Katolikus Plébánia is bekapcsolódott ebbe a sorba bor- és vesszőszentelési ceremóniájával, ahol Czupper András, a lillafüredi István Nádor Borlovagrend elnök-nagymestere köszöntötte az egybegyűlteket.

Jézus első csodája

„Nagyon jó érzés minden évben, hogy a diósgyőri hívek már az esemény előtt érdeklődnek, hogy idén is lesz-e szőlővessző szentelés és áldás. Mi az István Nádor Borlovagrend tagjaiként úgy érezzük, hogy vannak gyökereink. Népünknek olyan mélyről fakad a kultúrája, különösen a borral kapcsolatban, hogy ez optimizmusra ad okot. Szent Vince napja arról nevezetes a borászatban, hogy ilyenkor dől el, hogy milyen termésünk lesz. Úgy tartja a mondás, hogyha fénylik Vince, akkor megtelik borral a pince. Ennek apropójából hozott dr. Csepregi Csaba barátom a fügödi borvidékről szőlővesszőket Diósgyőrbe. Mikola Vince atya megáldja őket, mi pedig reménykedünk benne, hogy a jövő év egészségére koccinthatunk a borral” – mutatta be a nagymester.

A szentmisén a borszenteléshez kapcsolódóan Jézus első csodájáról és a kánai menyegzőről esett szó.

„Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: – Nincs több boruk. Jézus azt felelte: – Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak: – Tegyetek meg mindent, amit csak mond! Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három mérős. Jézus szólt a szolgáknak: – Töltsétek meg a korsókat vízzel! Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik: – Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Odavitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta, honnan való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: – Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort.” – olvasható János evangéliumában.

Amint fent, úgy lent

„Nem véletlen, hogy Jézus az első csodáját éppen egy lakodalmas közösség javára tette. Ezzel is nyomatékosította, hogy ő azért jött el a világra, hogy örömet hozzon az embereknek, hiszen Isten országának örömhírét hirdette. Ahogy a bor megvilágosította az emberek szívét, ugyanígy a Krisztus csodáján keresztül áradó isteni kegyelem átalakítja belső világunkat és megnemesíti a mi törékeny emberi szeretetünket. Hallottuk Izaiás prófétától, hogy Isten úgy tekint választott népére, mint eljegyzett menyasszonyára. Jézus magát is vőlegénynek nevezi, amikor számon kérik a tanítványait. Azt mondja, hogy nem böjtölhet a háznép, amíg vele van a vőlegény. Azért választja ezt a példát, mert az ember legbensőségesebb kapcsolatai a barátság és a szerelem, ami a házasságban teljesedik ki.” – magyarázta Mikola Vince atya, amivel a házasság hete eszmeiségéhez is kapcsolódott.

