Ha extrém az időjárás, az ÉMÁSZ is átütemezi a munkát

Már novemberben is háromnapos áramszünet volt Borsodnádasdon, most azonban az ÉMÁSZ Nyrt. újabbat tervez. Legalábbis levelében erre hívta fel a város lakóinak figyelmét. Az ott élők pedig attól tartanak, hogy a mínuszokban mivel fűtenek majd, ha kikapcsolják az áramot. Egyik olvasónk levélben kérte a segítségünket, mint írta: két hónappal ezelőtt az áramszolgáltató egyik alvállalkozója egy háromnapos karbantartás alatt átvágott egy gázvezetéket. (Erről a Borsod Online is beszámolt – a szerk.) „Rendben, ez véletlen volt, előfordul ilyen, viszont a fűtési szezonban háromnapos áramszünetet csinálni kellemetlen” – fogalmazott levelében olvasónk. Így folytatta: „De ezzel nincs vége a történetnek, pár napja kaptuk az értesítést, hogy január végén újabb négynapos áramszünetet ütemeztek be. Kérdésem az, az áramszolgáltató tisztában van azzal, hogy áram nélkül nagyon sok helyen fűtés sincsen? A mai gázkazánok is árammal üzemelnek, a fás rendszerek szivattyú nélkül szintén nem működnek. Utóbbi érdekessége, hogyha valaki nem készül rá és reggelre nem hagyja teljesen kialudni a tüzet, még balesetveszélyes is lehet, ha leáll a szivattyú. Mi lesz, ha akkor is mínusz 20 fok lesz, ahogy azt a mostani hétvégére jósolják? A kérdésem, az ütemezett karbantartást miért nem lehet fűtési szezonon kívül végezni?” Olvasónk panaszával megkerestük az ÉMÁSZ-t, ahol hangsúlyozták, hálózatainkon a téli időszakban is szükséges a halaszthatatlan munkákat elvégezni.

Minden esetben egyeztetünk az adott önkormányzattal. ÉMÁSZ NYRT.

Csak négy óra

„Minden esetben egyeztetések történnek az adott önkormányzattal, amely alapján a fogyasztóinkat a törvényileg előírt módon és időben kiértesítjük. December 1-jétől február 28-ig a fogyasztói kikapcsolással járó munkákat naponta maximum 4 órás időtartamra engedélyezzük. A tisztelt levélíró által említett konkrét ügyben is hasonló hosszúságú áramszünetek várhatóak (reggel 9-től délután 1 óráig), de ezek különböző fogyasztói területeket érintenek. Egy-egy fogyasztói csoport maximum kétnapos zavartatást kényszerül elviselni. A hálózati munkáink, jellegüknél fogva nagy előretartású tervezést igényelnek, ilyen módon a várható időjárási körülmények a törvényileg előírt fogyasztói leértesítések időpontjában még nem ismertek. Természetesen extrém időjárási viszonyok – például tartósan alacsony hőmérséklet – esetén a kikapcsolások átütemezésre kerülnek” – válaszolta az áramszolgáltató.

Márciusban…

Majd péntek délután újabb levelet kaptunk az ÉMÁSZ-tól, amiben azt írták: a borsodnádasdi munkát az esetleges hideg időjárás, illetve a fogyasztói zavartatás csökkentése érdekében átütemezték márciusra.

Ez történt novemberben

Néhány óra alatt helyreállt a rend Borsodnádasdon, ahol pénteken gázömlés miatt több családnak el kellett hagyni az otthonát – írtuk novemberben. Kiderült, az áramszolgáltató egyik alvállalkozója okozta a gázcsőtörést, amelynek következtében kialakult a veszélyhelyzet. De még aznap sikerült a probléma forrását megszüntetni. Az ilyenkor szokásos gyakorlatnak megfelelően a környéken élőknek el kellett hagyni az otthonukat. Ez az intézkedés tizennégy házban húsz lakost érintett, akik ezt a néhány órát vagy családtagoknál, vagy rokonoknál töltötték, de az önkormányzat a Közösségi Házat is rendelkezésre bocsátotta.

– N. Szántó Rita –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA