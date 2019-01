Ha csak éjszaka fog az agy

Hét-nyolc vizsga, nem kevés egy félévben, de a Miskolci Egyetem hallgatói még a szorgalmi időszakban igyekeznek megszerezni a megajánlott jegyeket. Így aztán könnyebb dolguk van ilyenkor, a vizsgaidőszakban.

Megajánlott jegyek

Miskolc felsőoktatási intézményében jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a vizsgákkal a fiatalok.

Titi Alex, az utolsó perceket is kihasználva, a gazdaságszociológiai könyvéből szerez fontos ismereteket. Másodéves, és gazdálkodási és menedzsment szakra jár.

– Nem könnyű ez a tárgy – vallja be. – Főleg azért, mert itt nagyobb hangsúlyt kap a szociológia, ami azért nagyban különbözik a gazdaságtudománytól. Sokat tanultam erre a vizsgára. Segített, hogy az órán jegyzeteltem, de a könyv és az interneten fellelhető tananyagok is hasznosak voltak – sorolja Alex.

Hozzáteszi: most nincs sok vizsgája, mert igyekezett a szorgalmi időszakban minél több megajánlott jegyet megszerezni. Örömmel újságolja, hogy az eddigi jegyei mind négyesek és ötösök, úgyhogy jó eredménnyel zárja majd a félévet.

Saját jegyzetből

A következő folyosón Farkas Viktorral találkozunk, aki harmadéves nemzetközi gazdálkodás szakos hallgató. Ő saját jegyzeteiben bízik, így a füzetét tanulmányozza buzgalommal. Információs rendszerek és SAP-adminisztráció tárgyból vizsgázik.

– Nem nehéz – jelenti ki. – Bár a neve hosszú, és bonyolultnak tűnik, de tulajdonképpen 2 nap elég volt rá.

Viktortól megtudjuk, hogy még 5 vizsgája van, kettőn már decemberben túl volt, és úgy érzi, elég lesz a vizsgaidőszak, beosztotta az időt. Kérdezzük, melyik lesz a legnehezebb tárgya. A regionális gazdaságföldrajzot választja. Bár látszik, igazából egyik tárgyat sem tartja túl keménynek. Megjegyzi: különösebb tanulási módszere nincs, talán annyi, hogy szeret az előadásokon jegyzetelni, így később a saját logikája szerint tud tanulni.

Vidám társaság ül a folyosó végén, papírokat töltögetnek. Vigh Andrea, másodéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató elárulja érdeklődésünkre, hogy most a záródolgozati témaválasztó lapokat jöttek leadni, mivel ma van a határidő. Holnap Andrea azonban vizsgázik a vállalati erőforrás gazdálkodás elnevezésű tantárgyból. Elárulja, ő jobban szereti azokat a tárgyakat, amelyek főleg gyakorlatból állnak, mert a feladatokat hamar megérti, és a saját logikája szerint megoldja. Ennek a tárgynak pedig a fele elmélet.

Tíz energiaital

– Három vizsgám van a vizsgaidőszakra. Kilenc lett volna, de a többiből megszereztem a megajánlott jegyet – tudjuk meg tőle. És azt is, hogy a legutóbbi vizsgaidőszak nem sikerült számára túl jól, mert koffein-túladagolás miatt kórházba szállították.

– Mivel éjszaka szeretek tanulni, mert akkor fog jól az agyam, rengeteg energiaitalt, kávét és fekete teát ittam. De ma már vigyázok, nem fogyasztok ilyesmit, legfeljebb egy héten egyszer egy gyenge kávét – teszi hozzá Vigh Andrea.

Hegyi Erika

Örül annak, hogy ide jár

Andrea elárulta azt is, hogy nagyon szereti a Miskolci Egyetemet, mert itt minden ismeretet és segítséget megkap ahhoz, hogy sikeresen teljesítse a követelményeket. Kedveli a gyakorlati órákat, ahol interaktív módon folyik az oktatás, és örömmel tapasztalja, hogy most már néhány oktató az előadásokat is próbálja érdekessé, színessé tenni.

– Örülök, hogy ide járok, a legjobb döntés volt ez az egyetem – fogalmaz.

