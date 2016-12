„Ha az embernek nincs célja, akkor nincs, ami hajtsa belülről”

A héten a DVTK NB I-es labdarúgócsapatának kapitánya, a 42-szeres válogatott Elek Ákos volt szerkesztőségünk vendége, akit nem csak a csapat jelenlegi szerepléséről kérdeztünk.

Egy ideje téli szüneten van, de már biztos végzi az egyéni munkát…

Elek Ákos: Hétfőn kezdtem el az egyéni edzéseket, van, aki már korábban hozzálátott mindehhez, de van olyan is, aki később, ugyanis személyre szabottan mindenki megkapta a saját programját. Én még egyéb feladatokat is csinálok, ugyanis együttműködöm Srdjan Zirojeviccel is, aki annak idején Sivic Tomislav segítője volt Diósgyőrben, tartjuk a kapcsolatot. Ez az egész nagyon fontos amiatt is, hogyha elkezdjük az alapozást január 4-én, akkor ne legyen sérülés, izomfáradtság. Ezek a mozgások arról is szólnak, hogy felkészítse magát az ember az előtte lévő munkára, ne a nulláról induljon neki a téli felkészülési szakasznak.



A hétfőt megelőzően mivel teltek a napok?

Elek Ákos: Nem igazán mozogtam, nem éreztem azt, hogy szükségem lenne rá. Nyáron szinte alig pihentem, most úgy érzem, hogy a fejem teljesen kitisztult és fizikai értelemben is rendben vagyok. Ebben az időszakban természetesen a család van, volt a középpontban, azok a barátok, akikre szezon közben nem jut idő, hiszen akkor nincs egy szabad hétvége sem. Voltam egy hetet nyaralni, csak a feleségemmel, az nagyon jó volt, a gyerekeket ekkor el tudtuk helyezni a nagyszülőknél. Szóval a futballal egyáltalán nem foglalkoztam, a televízióban sem néztem. Ilyenkor belefér egy kis mozizás, összejövetel a barátokkal.

Szilveszterkor az utóbbi években nem voltam sehol, de most lesz egy kisebb buli, de csak óvatos keretek között, barcikai, bánrévei, putnoki résztvevőkkel. Többek között ezért is volt kuriózum számomra a nem régi putnoki Magyar Kupa-mérkőzés, mert az összes barátom az ellenfélben focizott. Hogy mit fogyasztok ilyen bulikon? Ez egy olyan alkalom, amikor egy-két sör belefér.

Ha röviden kellene összegezni, akkor milyen éve volt a 2016-os esztendő?

Elek Ákos: Felejthetetlen volt több szempontból is. Érdekes, mert ami van, előfordulhat a futballban egy játékossal, szépség, az velem megesett. Januárban hazajöttem Kínából, egész tavasszal, azt hiszem, jól ment a játék, majd következett egy sérülés, amit nem kalkuláltam. Ebből felépültem, amire előzőleg azt mondták, hogy lehetetlen, amit követett az Európa-bajnoki részvétel, ami nem sok magyar játékos pályafutásában fordul elő. Ez eddigi karrierem csúcsa volt. Erről, amikor kezdtem az egészet gyerekként, nem is álmodtam. A nyári edzőváltásról, hogy Sanyi bácsi elment, úgy értesültem, hogy a belgák elleni Eb-meccs után kimentem a sajtóhelyre, abba a zónába, és az egyik újságíró mondta ezt a tényt. Akkor nem tudtam, hogy akkor majd kitől kérjek engedélyt a szabadságra… A nagy ünneplésből visszajöttem Diósgyőrbe és az első két bajnoki forduló jól sikerült. Nagy volt a kontraszt, hiszen a Hősök terén ezrek ünnepeltek, aztán két hónappal később a DVTK-szurkolók levetették rólam a mezt… Voltak óriási hullámok, hegyek, völgyek, egyénileg, a csapattal is.

Az ilyen ingadozásokra fel kell, fel lehet készülni?

Elek Ákos: Egy élsportolónak igen. Vannak sikerek és kudarcok és mind a kettőt kezelni kell. A kettő közel volt egymáshoz, hogy míg az egyik nap, a Franciaországból való hazaérkezés után a piros lámpánál integettek és tapsoltak az emberek, pár héttel később egy hasonló szituációban már azt a kérdést kaptam, hogy ,,Mi van! Ki fogtok esni?” Szóval kikértem a pszichológusunk segítségét, párszor beszélgettünk. Amit hibának éreztem, hogy keveset, mindössze egy hetet pihentem az Eb után. De értem azt is: ki az az edző vagy játékos, aki ezen a téren tapasztalt volt itthon? Ha a következő Európa-bajnokságról majd hazajövök, mondhatom azt, hogy nem játszom az első két bajnoki fordulóban, mert pihennem kell, majd utána felépítenek és becsatlakozok. Néztem az Eb után nem sokkal a tévében az Arsenal – Liverpool meccset, és akik a kontinensbajnokságon kinn voltak, hiába csúcsrangadó, egyikük sem lépett pályára. Augusztusban én azt éreztem, hogy kicsit megcsömörlöttem a focitól… Egy olyan csapatnál, ahol bővebb a keret és több a kulcsjátékos, mint amilyennek én is számítok, talán kevésbé volt észrevehető. Ráadásul a csapatnak se ment jól, mert ha jól ment volna, akkor ezzel senki sem foglalkozott volna.



Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy ismét „minden” felfelé megy?

Elek Ákos: A Videoton elleni mérkőzés előtt, közben, ott fordult meg valami. A simai edzőtáborozáson nem vettem részt, mert a válogatottnál voltam, így csak hallomásból értesültem arról, hogy mi zajlott ott. Addig, előtte is kerestük az okokat, hogy mi miatt nem megy. Szerintem már addigra jutott el mindenki oda, hogy már senki sem kezdett el mutogatni, hogy „Ő miatta, ő miatta…” Mindenki kicsit magába nézett, biztos vagyok benne, hogy az akkor, ott lezajlott beszélgetések sokat jelentettek. Az edzéseken is másabbak voltak a játékosok és a Videoton elleni meccs előtt is azt éreztem: tök utolsók vagyunk, előtte levetették rólunk a mezt, ám az volt bennem, hogy ebből most lesz valami, hogy mindenki élesebb, hogy újra elkezdtünk hinni magunkban, egymásban. Attól kezdve kettő olyan mérkőzés volt, ami nem elfogadható, a Honvéd és a Vasas elleni. A többit mérkőzést sem nyertük meg mind, de valami olyasmit képzeltek el a szurkolók, amit ezen két találkozó kivételével a többin láttak, hajtást, akarást, küzdést.

Az egyik vezéregyénisége a csapatnak, ráadásul kapitánya, akinek mindenkire figyelnie kell, mindenkivel beszélgetnie kell.

Elek Ákos: Ezért is volt nehéz az augusztusi hónap, amikor az volt bennem, hogy elegem van. Ehhez hozzájött az átigazolási időszak, amikor nem tudtam, hogy miként alakul a sorsom, és még természetesen Horváth Ferenc is elvárta volna, hogy foglalkozzak mással, másokkal is, de minden egyszerre sok volt. Amikor lezárult az átigazolási időszak és eldőlt, hogy maradok, már kicsit több energiám volt a többiekkel is foglalkozni. Most abban is előrébb mozdult a csapat, hogy nem minden rám hárul, hanem vannak mellettem olyan emberek, akik nekem és a többieknek is segítenek.



Nem titok, a nyáron is keresték külföldről és a hírek szerint jelenleg is van ajánlata…

Elek Ákos: Igen, pár hónapja Dániából volt ajánlatom, de azt nem éreztem sem szakmailag, sem anyagilag vonzónak. Most is van megkeresés egy európai klubtól, egészen konkrét, de ezt sem érzem annak. Ezt az egész kérdést úgy kezelem, hogy mindenkinek lennie kell egy belső dolognak, ami motiválja. Ha az embernek nincs célja, akkor nincs, ami hajtsa belülről. Az lenne a legjobb, ha top bajnokságba igazolnék, magas fizetésért, egy jó városba, egy szakmailag remek helyre. Ezt azonban nem tartom reálisnak, az Eb után sem tartottam annak. Mert nem játszottam annyit, nem nyújtottam kiemelkedőt, bár a portugálok és a belgák ellen is jól ment a játék. A helyzetemet ennek ellenére 90 százalékban meg tudom helyesen ítélni, és abban nem bíztam, hogy például a német Bundesligából fognak megkeresni. Az viszont csalódás volt, hogy eggyel alacsonyabb szintről sem hívtak. Egy olyan verzió lehetett volna, hogy maga a bajnokság nem olyan erős, viszont élcsapatról van szó. Itt említhetném Korhut Misi esetét, Izraelbe kihívás lett volna elmenni egy élklubhoz. Onnan volt is tapogatózás, de az végül nem úgy alakult. Kínába is visszamennék, mert anyagilag megérné, onnan egyértelműen a válogatott miatt igazoltam haza. Ha nem lett volna az Eb, akkor a második évet is lehúztam volna a Changchun Yatainál. Ott nyáron is tart a bajnokság és az első csoportmeccs előtt két héttel engedtek volna csak haza. Meg kell nézni milyen a kínai bajnokság, kiket igazoltak, csak azóta, amióta eljöttem, a bajnokcsapat költségvetése például a Real Madrid szintjén van.

Mit lehet elmondani a 2017-es tervekről? Van nagy álom, például a világbajnokságra való kijutás?

Elek Ákos: Vannak rövidtávú céljaim és úgymond kettő nagyobb. Az egyik nagy cél: a következő Eb idején 32 éves leszek, reálisnak látom, hogy a következő ilyen eseményen játsszak. Illetve ami hiányzik és fájó, az a Magyar Kupa-győzelem, amit itthon még nem szereztem meg. Nem tudom, miként alakul a karrierem, nyilván szeretnék kikerülni külföldre, de a rövidtávú következő cél az, hogy a portugálok elleni vb-selejtezőn szeretnék kezdeni. Ugye akkor Kleinheisler eltiltott lesz, vagyis erre reális esély mutatkozhat. Márciusban 60 000 ember előtt a világ legjobb futballistája ellen focizhatok. Ami lehet nem sikerül, mert lehet, hogy keretben sem leszek, de jelenleg ez hajt.

Az ősszel nem mindig és nem mindenkinél volt érezhető ez a belső hajtóerő…

Elek Ákos: Nem egyformák emberek, játékosok. Van, aki azt mondja, hogy nagyon jó itt neki. Én is azt mondom, hogy jó, de szerintem mindenkinek akarnia kell, arra gondolnia, hogyha megfelelően játszik, akkor eligazolhat egy, a magyartól jobb bajnokságba és egy DVTK-tól nevesebb csapatba. De ha ez mégsem sikerül, akkor abból, amit nyújt, profitál ő és a csapat is.

Ennél a kérdéskörnél maradva: nem mindenkinek van meg az a háttere, mint Önnek a keretben, aki tudja, hogy mit jelent borsodinak, diósgyőrinek lenni… Sok futballistának nincs emocionális kötődése ehhez a mikrokörnyezethez és aztán ez a plusz töltet nem is jelentkezhet a játékában.

Elek Ákos: Daushvilinek milyen kötődése van Miskolchoz? Semmilyen. De ha így fog játszani a továbbiakban, akkor lehet, hogy el fog kerülni egy jobb csapathoz, és ez jó lesz neki és a klubnak is. A mai fociban kevés érzelmi kötődés van. Angliában, egy Premier Ligás klubnál például foglalkoztatnak húsz külföldit, viszont úgy mennek a klubért és saját magukért, mint az „állat”. Mert tudják, hogyha ő nem hajt, akkor jön a mögötte lévő, őt pedig elküldik.

A DVTK-nak mi lehet a reális célja a bajnokságban tavasszal?

Elek Ákos: Ha választanom kellene, hogy hatodik hely a bajnokságban és legjobb nyolc a kupában, vagy egy biztos bennmaradós 9-10. hely és kupadöntő, akkor lehet, hogy az utóbbit választanám. Alapvetően legyen egy nyugodt tavaszunk a bajnokságban, a mezőny sűrű, egy jó sorozattal helyezéseket lehet előre lépni, igaz, rosszal hátra is. A kupa nagy sansz, de nemcsak nekünk, hanem azoknak is, akik még állnak a sorozatban. A hosszabb távú cél az lehet Miskolcon – mondjuk ha én vezető lennék, akkor azt gondolnám –, hogy mire elkészül az új stadion, akkorra legyen egy ütőképesebb csapat. A szurkolóink meg vannak alapvetően, illetve van egy olyan réteg, amely akkor jön ki, ha van eredmény, illetve lesz majd egy harmadik réteg is, akik majd remélhetőleg az infrastruktúra, az új stadion miatt fognak meccsre járni. Ezért nagyon fontos lesz nekik, hogy milyen impulzusokat fognak az elején, az első két-három hónapban kapni. Remélhetőleg olyanokat, amelyek után azt mondják majd, hogy legközelebb is jönnek, mert a hely kulturált, a csapat pedig jó.



Egyébként hogy érzi, jó edző lenne?

Elek Ákos: Nem szeretnék edző lenni, inkább vezető pozícióban képzelem el magam. Az se titok, hogyha lehet, akkor itt, Diósgyőrben.

Mennyi annak a realitása, hogy a februári meccseken még a csapatban lesz?

Elek Ákos: Nem tudom. Lehet, hogy hamar eligazolok, de lehet az történik, hogy maradok. Másfél évig él még a szerződésem, ám ha jön olyan ajánlat, akkor megyek, ha nem, maradok. Már megtanultam, hogy amíg nincs konkrét ajánlat, amin el lehet gondolkodni, nekem is, a klubnak is, addig ezzel nem érdemes foglalkozni.

Molnár István

