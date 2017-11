Ha a védőháló megszakad, ott állnak a szociális munkások Miskolcon

November 12-e a szociális munka napja, ebből az alkalomból pedig Miskolcon megrendezik a Szociális Munka Hete programsorozatot. A hét nyitórendezvénye volt hétfőn délelőtt a Miskolci Egyetemen tartott konferencia, amelynek középpontjában az idén húszéves gyermekvédelmi törvény állt.

Megmutatják magukat

Ennek megfelelően az előadások is e törvényhez, illetve a gyermekvédelemhez kapcsolódtak elsősorban. Az előadók között olyan szaktekintélyek voltak, mint többek közt Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ intézményvezetője, korai intervencióért felelős miniszteri biztos, vagy éppen Takács Imre, a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének elnöke.

A családpolitika szociális dolgozók nélkül nem működne.” Fűrész Tünde

A konferencia és a hét szervezője is a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (MESZEGYI) hosszú évek óta tart fenn jó kapcsolatot a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetével, amely házigazdaként működik közre, az intézet igazgatója, Szabó-Tóth Kinga a moderátori szerepet is magára is vállalta.

A konferencia résztvevőit Gúr Péter Attila, a MESZEGYI mb. intézményvezetője köszöntötte, elmondva, hagyományteremtő céllal indították útjára a programot annak idején, hogy megmutathassák a szociális területen dolgozók, mivel foglalkoznak, milyen nehézségekkel kell szembenézniük és milyen eredményeket érnek el. Az intézményvezető arról is beszélt, hogy a szakma presztízse alacsony, kevés fiatal választja hivatásának, a szakemberhiány pedig néhol már működési nehézségeket is okoz.

© Fotó: Ádám János

Kiss János, Miskolc alpolgármestere szerint a szociális dolgozók munkája azon az európai kultúrpolitikai hagyományon alapul, hogy az elesetteket segíteni kell. Nehéz emberi sorsokkal találkoznak nap mint nap, ezek a hétköznapok pedig messze állnak a fénytől, a csillogástól, a figyelemtől, így megérdemlik ezen a héten az odafigyelést és a köszönetet a sok áldozatért.

A kormány célja a családok megerősítése – hangsúlyozta Fűrész Tünde, az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság miniszteri biztosa.

– De előfordul, hogy ez a védőháló megszakad, ekkor azonban ott állnak a szociális munkások. A családpolitika önök nélkül nem működne, harmonikusan működő családok nélkül pedig nincs társadalom – tette hozzá.

Egy fejlett társadalom fontos fokmérője, hogyan segíti a rászorulókat, ehhez a minőséget a szociális dolgozók biztosítják – jelentette ki prof. dr. Illésné dr. Kovács Mária, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. Hozzátette: azon dolgoznak, hogy minél felkészültebb szakembereket adjanak az ágazatnak. A konferencián Acsainé Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke is köszöntötte a résztvevőket és megköszönte a munkájukat.

– ÉM-HI –

Segítenek és szórakoznak

Idén a szociális dolgozók körében pályázatot is hirdettek, melynek keretében saját készítésű művészeti alkotásokat vártak, melyeket a konferencián kiállítottak, és közönségszavazás keretében díjazták a legszebb alkotást. A hét programjában kedden bükki túra szerepel, míg szerdán véradás és a Miskolci Állatsegítő Alapítvánnyal közösen szervezett kutyagolás. Csütörtökön a már hagyományos Szociotúra zárja a hetet. A szociális dolgozókból verbuvált csapatok járják ilyenkor a várost, miközben érdekes, mókás vagy éppen gondolkodásra ösztönző, esetleg ügyességi feladatokat kell megoldaniuk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA