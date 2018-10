Győzelemre éhes csapathoz utazik a MEAFC

Salgótarjáni KSE vs. Tiszaújvárosi Phoenix KK: 101-88 (17-20, 34-29, 25-15, 25-24)

Salgótarján, 200 néző. V.: Minár, Lövei, Szilágyi.

Tiszaújvárosi Phoenix KK: Molnár B. (5/3), Kiss B. (14/3), Gáspár B. (17/6), Kovács Z. (6), Pöstényi (11). Csere: Pongrácz (15/6), Szabó D. (-), Szabó N. (18/6), Szilasi (2), Katlan (-). Edző: Szendrey Zsombor.

Szendrey Zsombor: – Nehéz dolgunk volt a két külföldön született játékossal felálló hazaiakkal szemben. De szépen helytálltunk, 88 pontot dobtunk idegenben, három statisztikai mutatóban, az eladott labdákban, a támadó lepattanókban és büntetőkben közel azonosak voltunk, de pontatlanabbak voltunk dobásban, így alulmaradtunk. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak, küzdésből jól vizsgáztak.

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 3. forduló

Omnia Pub & Food Békés vs. MEAFC-Miskolc (Békés, szombat, 17.00)

Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc edzője: – Győzelemre éhes, rutinos csapathoz utazunk, és nem számítunk könnyű meccsre, de csapatom roppant elszántan készül. Egy biztos: a jó teljesítményhez nélkülözhetetlen a 40 percen át tartó koncentráció. A Békés mellett a hazai pálya és a tapasztalat, mellettünk a csapatkohézió és az elszántság szólhat. Most volt egy kis szünet a bajnokságban, de ez alatt egy nagyon értékes kupagyőzelmet sikerült begyűjteni a Szolnok második csapatának vendégeként, továbbá Tiszaújvárosban is játszottunk egy nagyon hasznos edzőmeccset a Phoenix ellen. Szóval megpróbáltunk kellően ráhangolódni a folytatásra, Békésen kiderül, hogy ez mennyire sikerült jól.

Női kosárlabda NB I/B Piros csoport, 2. forduló

Aluinvent DVTK U23 vs. Dávid Kornél KA (Miskolc, városi sportcsarnok, vasárnap, 15.45)

Magyar Gergely, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Remélem, hogy a mostani ellenfelünkkel szemben már tudunk egy jó meccset játszani. Sajnos, ez legutóbb, a Csata ellen nem sikerült, de ezt a bajnokit jobb előjelekkel várjuk. Korábbi sérültjeink közül kettő is hadra fogható már, Kababik és Kecskés visszatérhet. Csütörtökön junior meccsünk is volt, és mivel az NB I/B-s gárda erre a korosztályra épül, így fontos, hogy ez a találkozó jól sikerült. Mostani ellenfelünk, a fehérvári gárda is többségében fiatal játékosokból áll, nagyjából hasonlóak az erőviszonyok, de úgy érzem, hogy mi egyre jobban összeállunk, így bízom abban, hogy sikeresek leszünk.

ÉM

