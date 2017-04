Győzelemmel kezdte a rájátszást a MEAFC

Ruják kosara nyitotta meg a Generali Arénában megrendezett miskolci negyeddöntőt, majd Lippai találata után egy szemfüles Drahos passzból Máté volt eredményes. Hiába zsákolt nagyot az amerikai Price, a győriek mezőnysora lendületbe jött. Hegedűs utolsó másodpercben szerzett extra triplája után Ruják és Puszta is bedobta kintről, így megugrottak a vendégek (10-16). A továbbiakban sem igazán találta a ritmus a MEAFC, így a nyugati bronzérmes Győr majd 10 ponttal zárta a szakaszt (12-21).

Orosz előbb Drahosnak forgatott ki okosan egy triplát, majd maga szerzett két jó büntetőt. Nárai és Lippai kosárváltása után kezdett éledezni a házigazda. A fiatal miskolci centerek Drahos passzaiból könnyű kosarakat szereztek, ám a különbség csak a negyed végi Szögi triplával csökkent minimálisra (31-34).

Egy hazai eladott labdát vendég kosár követett, majd Drahos hát mögötti passzából a remekül helyezkedő Lippai volt újra eredményes. Drahos a következő támadásban Szögi átadását váltotta három pontra, ám a vendégek tudatos betörés-kiosztáson alapuló játéka – Puszta révén – ismét távoli gólt eredményezett. Drahos újra jól észlelte Lippait, majd Szögi passzából újabb hármast dobott, így az állás ismét döntetlen volt (41-41). A harmadik negyed triplaháborúja tovább folytatódott, Gombás, Puszta, Takács majd újra Gombás kosarai tovább fokozták a nézőtéri izgalmakat (48-52).

Szögi energikus és eredményes megmozdulásaival meghozta a lelkes miskolci szurkolók hangját. Betörése után két gólpasszt is kiosztott, amit Lippai közelről, Takács pedig távolról hálált meg. Utóbbival a 35. percben újra magához vette a vezetést a MEAFC (55-53). Szojka és Máté is remekül szedte a lepattanókat, az ezekből vezetett ritmusos támadásokat újabb benti (Lippai) és kinti (Máté) kosár követte (60-53). Csupán hét emberét forgatva is derekasan küzdött a Győr, ám ekkor már igen szorosan fogta a mérkőzés gyeplőjét a házigazda. Drahos Szojkának adott gólpassza, majd Szögi egy jó büntetője végérvényesen bebiztosította a kevés dobott pont ellenére is változatos, és helyenként látványos mérkőzés miskolci győzelmét (63-58).

A legjobb 4 közé jutásért folyó párharc első felvonását követően az előny a miskolci kosarasoknál van, a második találkozóra pedig csütörtökön kerül sor Győrben.

Jegyzőkönyv

MEAFC- Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC

63-58 (12-21, 19-13, 17-18, 15-6)

NB I/B rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés. Miskolc, Generali Aréna.

Vezette: Jakab László, Józsa A. Junior, Nagy Viktor.

MEAFC: Szögi (12/3), Drahos (14/9), Máté (5/3), Lippai (18), Price (4). Csere: Takács (6/6), Orosz (2), Szojka (2), Galló (2), Endrész, Kopasz, Szepesi. Edző: Bene Szilárd.

Győr: Hegedűs (9/6), Ruják (13/3), Puszta (18/9), Gombás (6/6), Nárai (9). Csere: Nagy (3), Baruta. Edző: Csaplár-Nagy Ervin.

Bene Szilárd, vezetőedző: Igazi playoff mérkőzés volt, mindkét oldalon rengeteg hibával. Három negyeden keresztül kapaszkodtunk, majd az utolsó játékrészben meg tudtuk fordítani az eredményt. Sok nézőnk volt, akik remek hangulatot teremtve győzelembe hajszolták a csapatot. A hibáinkat megpróbáljuk a visszavágóig kijavítani, hogy győztesként jöhessünk haza Győrből.

