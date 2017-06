Győzelemmel kezdett a DVTK

Felkészülési mérkőzés

Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre 2-0 (2-0)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, zárt kapuk mögött. Játékvezető: Nagy Róbert (dr. Varga Zsolt, Márkus Tamás)

DVTK 1. félidő: Rados – Nagy T., Lipták, Karan, Forgács – Vela, Busai (Oláh B., 34.), Nono, Óvári – Szarka, Fülöp. Vezetőedző: Bódog Tamás.

DVTK 2. félidő: Antal – Eperjesi, Tucsa, Tamás (Ivánka, 60.), Bárdos – Lipták (Orosz M. a 71.), Oláh, Kitl, Ugrai –

Bacsa, Ternován. Vezetőedző: Bódog Tamás.

Békéscsaba 1. félidő: Máthé – Nagy S., Fehér Zs., Babinyecz, Pilán – Kiss L., Viczián, Zahorán B., Gránicz – Gyurján B., Nagy R. Vezetőedző: Boér Gábor.

Békéscsaba 2. félidő: Ribánszki – Szélpál N., Viczián, Nagy S. (Kmetykó, 80.), Szalai D. – Beszterczei, Nagy I., Király P., Eszlátyi – Urbin, Birtalan. Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerző: Fülöp (1-0, 11-esből) a 9.,Vela (2-0) a 38. percben.

Kulcspillanatok

9. perc: Óvárit vágták fel a 16-oson belül, a megítélt büntetőnél Fülöp István állt a labda mögé, és a jobb alsó sarokba bombázott, 1-0

38. perc: Nono parádés mélységi indítást adott a felezővonal közeléből Diego Vela irányába, aki átvette, majd 10 méterről jobbról a kapuba lőtt, 2-0

Edzői nyilatkozat

Bódog Tamás: – Elsősorban azt terveztük, hogy a ma meccsterhelést kapnak a játékosok, ami meg is valósult, mindent kiadtak magukból. Elérte a célját a találkozó, de nem lehet, és nem is szabad messzemenő következtetéseket levonni, mert akadtak javítani való hibák. Egy hét félkészülés után a mai teljesítmény rendben volt, de rá lehet tenni még egy lapáttal. Azon dolgozunk, hogy megfelelő edzésmunkával legközelebb még jobb legyen. Forgács Dávid és Óvári Zsolt megmutatta, hogy mi az erénye, és miért hoztuk őket Diósgyőrbe. A saját nevelésű fiataljaink teljesítménye még számomra is meglepetést nyújtott, övék a jövő, meg fogják kapni a lehetőséget. A hozzáállásuk, a karakterük, a tehetségük, és főleg a játékuk meggyőzött arról, hogy vannak tehetségek az utánpótlásunkban.

A DVTK felkészülési programja

2017. június 14-15., szerda, csütörtök

Orvosi vizsgálat

2017. június 16., péntek

A felkészülés kezdete

2017. június 17.-20., szombat-kedd

Nomád edzőtábor

2017.június 24., szombat (DVTK Edzőközpont)

17:00 DVTK – Békéscsaba 1912 Előre (NB II. 5. helyezett)

2017. július 1., szombat (DVTK Edzőközpont)

18:00 DVTK – 1. FC Tatran Prešov (szlovák Szuperliga, 7. helyezett)

OTP Bank Liga

1. forduló

2017. július 16., vasárnap (Budapest, Szusza Ferenc Stadion)

Vasas – DVTK

