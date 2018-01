Gyorsulnának az „acélfiúk”

2017-ben ezüst-, előtte viszont 2016-ban aranyérmet szerzett a honi legmagasabb osztályban, a HFL-ben a Miskolc Steelers együttese. A gárda csütörtökön este tartotta évadnyitó tréningjét a Rendészeti Szakközépiskolában. A vezetőedző maradt az egyesült államokbeli Eaton Demetrius Lamar, a két másodedző pedig Aggod Péter, illetve Varga Zoltán – lapunknak utóbbi beszélt aktuális dolgokról.

Idén is az lesz a célunk, hogy bejussunk a döntőbe.” Varga Zoltán

– Tavalyi keretünkből Troy Rice igazolt el Nyíregyházára, Anthony Jerome Benson pedig a Budapest Eagleshez, őket majd igyekszünk pótolni – osztotta meg mindezt Varga Zoltán. – Az ukrán játékosaink közül egy-két ember távozik csupán, a többiekkel számolhatunk a 2018-as évadban is. Még lehetnek egyéb mozgások, de ezekről egyelőre többet nem tudunk megosztani a nyilvánossággal, mivel zajlanak a tárgyalások.

Kiegyenlített lesz

A másodedző arról is nyilatkozott, hogy mit vár el a csapattól a vezetőedző, milyen elképzelésekkel indította a szezont.

– Meech elsősorban azt szeretné, ha a csapat dinamikában jobb lenne, ha felgyorsulna, ezért többségében olyan gyakorlatokat végzünk, amelyek ezt elősegítik – fogalmazott Varga Zoltán. – Ezenkívül nagy hangsúlyt fektet az elméleti képzésre, részei az edzéseknek a mentális részek, az ő filozófiája szerint mindenkinek győztes alkatnak kell lennie, mert javulni, sikereket elérni együtt, csak így, ilyen felfogással lehet.

A szakember azt is elmondta, az idei bajnokság kiegyenlített és nagyon kemény lesz, a nyolc csapatból több is esélyes arra, hogy az elődöntőbe, vagy akár a döntőbe is bejusson. Természetesen utóbbi a célja a Steelersnek, zsinórban harmadszor is ott lennének a nyári fináléban.

– Az összes csapat erősített, igyekszik a lehető legjobb lenni. A legnagyobb léptekkel talán a fehérváriak haladnak, akik újoncok ugyan a HFL-ben, de nagyon aktívak voltak az átigazolási piacon, megszereztek jó magyar és külföldi futballistákat is – nyilatkozta Varga Zoltán.

A HFL 2018-as évada március 24-én indul.

A divízió II-ben is

Amint az ismert, a Steelers az utánpótlás-bajnokságban (U19) is maradandót alkotott, ugyanis a gárda ezüstérmet szerzett. Varga Zoltán elárulta, hogy a klub csapatot indít a divízió II-ben (3. osztály), jobbára azért, hogy a HFL-es keretbe még be nem férő játékosok számára is meglegyen a megfelelő meccsszám. Emiatt is várják azokat a fiatalokat, akik a sportág iránt érdeklődnek a kedden és csütörtökönként a Rendészeti Szakközépiskolában 18 órától kezdődő edzésre.

Egy, még a klubhoz kapcsolódó hír: az U19-es év játékosa választáson Jónás Máté lett az első, megelőzve Varga Pétert (Budapest Wolves) és Farkas Mátét (Gorillaz Juniors).

A tények

A Steelers menetrendje

1. forduló (március 25.)

Miskolc Steelers – Nyíregyháza Tigers

2. forduló (április 7.)

Miskolc Steelers – Budapest Cowbells

3. forduló (április 29.)

Győr Sharks – Miskolc Steelers

4. forduló (május 6.)

Miskolc Steelers – Budapest Wolves

5. forduló (május 19.)

Budapest Eagles – Miskolc Steelers

6. forduló (június 3.)

Miskolc Steelers – Fehérvár Enthroners

7. forduló (június 17.)

DAK Acél Dunaújváros Gorillaz – Miskolc Steelers

Elődöntő: Június 30., július 1.

Döntő: Július 14.

