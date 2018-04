Gyorsabban pörögnek a panellakások Borsodban, de jelentős a drágulás is

A megyében tavaly az átlagosnál nagyobb mértékű, közel 30 százalékos volt az áremelkedés mind a téglalakások, mind a panellakások esetében az előző évhez képest. Az ingatlanárak mellett a forgási sebesség is változott, míg a házak és tégla­lakások esetében megnövekedett értékesítési idővel kellett számolni, addig panelek esetében gyorsult a folyamat. Miskolcon átlagosan 2 hónap átfutással lehetett eladni a panellakásokat, amelyhez 2016-ban minimum 1 hónappal többre volt szükség.

Nem mindegy a lakókörnyezet

A megyében 2017-ben már a 200 ezer forintos négyzet­méterárhoz közelített a tégla­lakások átlagára, amely várhatóan idén meg is haladja ezt az értéket. Panelek esetében 137 ezer forintos négyzetméteráron cseréltek tulajdonost a lakások, míg a családi házak esetében ennél még kedvezőbb árakat is találhatunk.

„Az is látszik, hogy Miskolcon nagyon keresettek lettek a kedvezőbb áron megvásárolható panellakások. Itt a város egyes körzetein belül is jelentős árkülönbségeket találhatnak az érdeklődők. Ezeket az épület és a lakókörnyezet állapota mellett a lakások minősége is befolyásolja” – nyilatkozta Kovács Ildikó, a Duna House miskolci irodájának értékesítője. „Az árak emelkedése és az élénk kereskedés mellett is érdemes szakember segítségét igénybe venni az ingatlantranzakció során, hiszen tapasztalataink szerint egy jól árazott és megfelelő helyen hirdetett ingatlant gyorsabban lehet értékesíteni, így jelentős idő spórolható.”

A megyeszékhelyen, Miskolcon természetesen a panel­lakások mellett az új építésű ingatlanok is egyre bővülő számban megtalálhatóak.

A belvároshoz közeli kertvárosi hangulatot idéző kisebb lakásszámú téglalakásokat jellemzően valamilyen állami támogatással együtt vásárolják meg az otthonra vágyó érdeklődők. Az ingatlanok­­­ árainak tekintetében 18 millió forinttól egészen a 48 millió forintig találhatóak lakások Miskolcon, amelyek négyzetméterára olyan 300–400 ezer forint körül mozog.

Vidéken kisebb áremelkedés érezhető

A tavalyi év kiemelkedő volt a lakóingatlan-piacon, folytatódott a 2014 óta tartó kilábalás. A Duna House becslése alapján közel 150 ezer tranzakció valósult meg, idén ennek további emelkedése várható, amely így már meghaladhatja a 160 ezret. Az árnövekedés kisebb mértékben vidéken is jellemző volt. Veszprém megye átlagértékei voltak a legkiemelkedőbbek, amely 367 ezer forintos négyzetméter- és 21 millió forintos fajlagos árat jelentett. Legalacsonyabb négyzetméteráron Békés megyében lehetett téglaépítésű lakást venni, itt átlagosan 155 ezer forintot kértek egy négyzetméterért.

– Szaniszló Bálint –

