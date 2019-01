Gyorsabbá teszik a vonatjegy vásárlását

Közel négyszáz új jegykiadó automatát telepíthet a közeljövőben vasútállomásain és megállóhelyein a MÁV-START Zrt. A vasúttársaság a héten hirdette ki az ezzel kapcsolatos közbeszerzési eljárás győztesét.

A hír szerint a gyártó a MÁV-val aláírt szerződés hatálybalépését követően két hónappal – első körben – tizenöt automatát szállít le, melyek két hónapig próbaüzemben működnek majd.

A további háromszázhatvan automata telepítése a próbaüzem után, az ott szerzett tapasztalatok figyelembevételével indulhat meg – közölte érdeklődésünkre a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága. Az új eszközöket a társaság elsősorban a budapesti elővárosi térség vasútállomásain és megállóhelyein, a Balaton mellett, illetve a nagy utasforgalmú vidéki állomásokon üzemelteti majd.

A berendezésekből megyénkbe is jut: a miskolci Tiszai pályaudvarra és a tokaji vasútállomásra is kerül egy-egy. Ez csak az alapmennyiségre, vagyis a már emlegetett háromszázhetvenötre igaz. További száztíz automatára viszont opciós joga lesz a MÁV-nak, a borsodiak pedig igencsak szoríthatnak azért, hogy ezt lehívják, ugyanis ebben az esetben az emődi, a mezőzombori, a sátoraljaújhelyi és a tornanádaskai állomásra is kerül automata, a tiszaira pedig plusz egy gépet telepítenek.

Egyesített feladatkörök

A MÁV Kommunikációs Igazgatósága lapunknak azt is elmondta, az új automaták egyesítik a jelenlegi jegykiadó és az internetes jegynyomtató automaták feladatkörét, hiszen az azonnali jegyvásárláson túl az előzetesen, interneten vásárolt jegyek átvétele, kinyomtatása is lehetséges, valamint készpénzzel és bankkártyával is lehet majd fizetni. Az opcióval együtt 3,8 milliárd forint értékű beszerzést a MÁV állami és uniós forrásból valósítja meg.

ÉM-TÁ

Itt a nyakunkon a vágányzár Miskolc - Kényelmetlenebb, és még hosszabb ideig tart a vonatozás a pályafelújítás miatt. Szűk két hét múlva, február 4-én, hétfőn kezdődik a már jó előre beharangozott vágányzári menetrend a Budapest–Hatvan–Miskolc vonalon. Az intézkedésre azért van szükség, mert Aszód és Pécel között mindkét sí... Tovább a cikkhez

Ezek jönnek februártól: vágányzár és pótlóbusz Miskolc - Hatvanig mehetünk vonattal, onnan pótlóbusz visz a fővárosba. Pótlóbuszok szállítják az utasokat február 4-étől tíz hónapon át a miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a debreceni InterCity-vonatok helyett Hatvan és a Keleti pálya­udvar között. A sátoraljaújhelyi sebesvonatok Hatvan és... Tovább a cikkhez

Műfogsor keresi a tulajdonosát – Épp csak a fejünket nem hagyjuk el Miskolc – Egészen elképesztő, hogy mi mindent felejtünk a tömegközlekedési eszközökön. Egy porszívó, egy műfogsor, vagy éppen egy lexikon – látszólag semmi közük egymáshoz, valami mégis összeköti a tárgyakat: mindegyiket az utasok hagyták el. Buszon, villamoson, vagy éppen vonaton… A megyénkbe... Tovább a cikkhez

Új vágányon, új vonatokkal… Miskolc - A felújítást követően a miskolci vonalon is feltűnnek majd az emeletes vonatok. A több mint 53 milliárd forintos uniós forrásból beszerzendő 11 nagy befogadóképességű, emeletes vasúti járművek több dunántúli és kelet-magyarországi mellett a Budapest–Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújh... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA