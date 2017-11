Győrből elhozták a pontokat a DVTK pingpongosai

Előbb szombaton a sokszoros magyar bajnokcsapat, a BVSC otthonában próbált szerencsét a Diósgyőr. A zuglóiaknál Jakab János, Molnár Krisztián és András Csaba lépett asztalhoz, a vendégeknél a szokásos hármas – Molnár István, Széll Zsolt és Arthurs Reinholds – játszott. A párosban Jakab-Molnár K. simán 3:0-ra győzött Széll-Molnár I. duó ellen, amivel 1-0-ra vezetett a fővárosi alakulat. Az első egyéni mérkőzést Molnár K. és Reinholds játszotta és nem sok babér termett a vendégjátékosnak 3:1-re nyert a BVSC pingpongosa – 2-0 a BVSC javára. A másik asztalon Molnár I. magas színvonalú mérkőzésen verte Andrást 0:3-ra, ezzel szépített a DVTK (2-1). Jakab ellen nem volt esélye Széllnek, 3:0 oda, összesítésben 3-1-re alakult a mérkőzés. A Molnár K.-Molnár I. meccsen a hazai játékos irányított, nagyon jól játszott és győzött is 3:1-re – 4-1. Jakab nagy összecsapáson verte Reinholdsot, amivel 5-1 lett a BVSC-nek. A fiatal András ellen Széll sokat hibázott és veszített 3:1-re, így 6-1-re nyert a BVSC.

3-0-ra elhúztak

A csapat vasárnap a Győrrel találkozott. A vendégeknél az előző napi trió játszott, a hazaiaknál pedig a Lung Dániel, Stanitz Gábor, Bíró Bálint hármas. Párosban Széll és Molnár kezdett a Lung-Stanitz kettes ellen, a vendégek nehézkes játékkal, de hozták a kötelezőt 2:3-ra (0-1). Az első két mérkőzésen, a Stanitz-Széll összecsapáson nehezen lendült bele Széll, ám így is hozta az összecsapást 2:3-ra (0-2). A Bíró-Molnár meccsen küszködött a vendégjátékos, már úgy nézett ki, hogy veszít is, de a végén szerencsésen hozta a kötelezőt 2:3-ra, amivel összesítésben 0-3-ra alakult az állás.

A Lung-Reinholds csatában nagy labdamenetek voltak. A végén a hazai játékos örülhetett 3:2-re, amellyel 1-3 szépített a Győr. A Stanitz-Molnár találkozón a diósgyőri játékos irányított és nyert is 1:3-ra, így 1-4-re módosult az eredmény. Lung Széll ellen próbált szerencsét, a miskolci játékos biztos kézzel, végig összpontosítva simán nyert 0:3-ra, így 1-5 lett. A Bíró-Reinholds menetben jobb volt a kisalföldiek embere 3:1-re, ami 2-5-ös vezetést ért még a DVTK-nak. Molnár Lung ellen fejezhette be a mérkőzést. Az elején végig a fonákját játszotta a vendég asztaliteniszező az ellenfelének, amiből nem jött ki jól. A második szettre taktikát váltott és főleg középre és a tenyeresére játszott a hazai játékosnak. Meg is lett az eredménye, 1:3 Molnárnak, ezzel a Diósgyőr 2-6-ra nyert idegenben, begyűjtötte a sikerért járó pontokat.

Férfi Extraliga, 5. forduló

BVSC I. – Diósgyőri VTK I. 6-1

Győzött: Molnár.

Férfi Extraliga, 6. forduló

Győri Elektromos VSK I. – Diósgyőri VTK I. 2-6

Győztek: Molnár (3), Széll (2) és a Széll-Molnár pár.

