Gyöngyözhetnek az aszalóiak

A helyiek örömére nemrég megnyitott a 3-as számú főút szomszédságában a Gyöngy ABC, amit az Aszalói Nonprofit Szociális Szövetkezet üzemeltet. Ez egy korábbi COOP-os üzlet volt, amit tavaly bérelt ki az aszalói önkormányzat.

– Most is a mi hasznosításunkban van. Március 16-án nyitott teljes vegyesbolti palettával – nyilatkozta lapunknak dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere, aki szerint azért van jelentősége a boltnak – ami szombaton és vasárnap is nyitva van – , mert nonprofit gazdasági társaság működteti, s ezáltal igyekeznek a lakosság szociális igényeit is szem előtt tartani.

– Próbáljuk a szövetkezeti bolt árait a lehetséges legalacsonyabb szinten tartani – tette hozzá. – Az elmúlt években az általunk megvásárolt mezőgazdasági termékeket értékesítettük. Jelenleg saját salátánk, zöldhagymánk, retkünk van. Kiderült: munkalehetőség is az új üzlet a községben, hiszen a nyitással három új alkalmazottat vettek fel.

Dr. Mészáros Istvántól megtudtuk azt is, hogy megkezdték a mezőgazdasági munkálatokat is, igazodva az időjáráshoz, így már javában dolgoznak a település több szőlős területén is.

