Gyomnövények ugyan, de gyógynövények is

Gyakran kényszerülünk közelharcot vívni a különböző gyomokkal, pedig nem biztos, hogy azonnal ki kell kapálni, vagy irtani azokat, ha meglátjuk az udvarunkban, kertünkben. Vannak olyanok is, amelyek jól felhasználhatóak, így hasznukat is látjuk. Sőt, van olyan is, amelyet egyenesen gyógynövényként alkalmazhatunk, hívja fel a figyelmet Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. park vezetője.

Ilyen például a kövér porcsin, amelynek húsos, vasban és C-vitaminban gazdag levélkéi jó ízűek, és főzés nélkül fogyaszthatók. Saláták, savanyúságok fűszereként is használják. Préselt nedve jó hasmenés és szívelégtelenség gyógyítására. Kifőzve hűsítő borogatás vagy frissítő fürdő készíthető belőle.

A csalánból remek vízhajtó, gyulladáscsökkentő és emésztésjavító tea készülhet, emellett ugyanolyan változatosan felhasználható, mint a zöld leveles zöldségek, főzelékként, levesként és salátaként is lehet fogyasztani.

A gyermekláncfű gyomor- és bélbetegségek esetén is kiváló, jó vízhajtó, és vitaminokban is gazdag, például C- és A-vitaminban. Tea is készülhet belőle, de zsenge leveleiből főzelék, saláta is. Természetesen aki allergiás rá vagy pollenjeire, az ne fogyassza!

Illetve meg kell említeni mindenképpen a mezei sóskát, amely gazdag C-vitaminban, emellett vízhajtó, nyákoldó, vértisztító és étvágyjavító hatása van. Készülhet belőle leves, főzelék és saláta is. Oxálsavtartalma miatt azonban csak mértékkel fogyaszd, ez ugyanis hajlam esetén fokozhatja többek közt a vesekő kialakulását.

