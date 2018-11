Gyógyszerük a hegyi levegő Miskolcon

Jelképes sétát tesznek a nyugdíjas közösségek a miskolctapolcai buszvégállomás és az Avalon Park között minden évben a tüdőgyulladás elleni küzdelem világnapjához, november 12-éhez legközelebb eső hétvégén. Idén a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége (NYÉSZ) szervezésében valósult meg az akció november 10-én, ahol a betegség elleni védekezés hatékony módjairól is szó esett.

Drága az oltóanyag

– Szeretjük összekötni a kellemest a hasznossal, és kirándulásaink alkalmával ismereteket is bővítünk. Legutóbb Lillafüreden jártunk, és a Palotaszálló történetéről beszélgettünk. A WHO által világnapnak nyilvánított alkalmat megragadva pedig szombaton felhívtuk a figyelmet rá, hogy ma már nemcsak megelőzéssel, de oltással is megvédhetjük magunkat a tüdőgyulladástól, amelyet kifejezetten nyugdíjasok számára fejlesztettek ki – mondta Teszárovics Miklós, a NYÉSZ elnöke.

– Az időskori sérülések sokszor nagyon lassan gyógyulnak, és hosszú ideig tartó, ágyban fekvő állapottal járnak, ami felfekvést és végső soron akár tüdőgyulladást is okozhat. Sajnos az ellene kifejlesztett oltóanyag nagyon sokba kerül, de egy életen át biztosítja a védettséget. Az Idősek Tanácsába delegált elnökségi tagunk évek óta küzd a miskolci önkormányzatánál, hogy bizonyos kor után ingyenesen lehessen hozzájutni a vakcinához – tudtuk meg.

Mozgással megelőzhető

A kiruccanás a hűvös idő ellenére is kellemes hangulatban telt.

– Megközelítőleg százan sétáltuk most végig a 2-es busz végállomásától induló másfél kilométeres távot, és kiválóan éreztük magunkat közben. Nyolcvanhat nyugdíjasklub tartozik hozzánk, és ezek közül néhányan csoportosan, mások pedig magánszemélyként, rokonaikkal jöttek. Céljaink között szerepel a nemzedékek közötti kapcsolatok erősítése, ezért unokákat, fiatalabb családtagokat is szívesen láttunk, de van, aki barátaival, barátnőjével, párjával érkezett. A kezdeményezésünk alapvető célja pedig az volt, hogy a szépkorúakat mozgásra ösztönözzük. Tudatosítani szerettük volna bennük, hogy itt, a mesés Bükk közelségében, bármikor megtehetik, hogy kisétálnak a hegyekbe, de erre maga a NYÉSZ is lehetőséget biztosít utazásaival, túráival. Az utóbbi időben Tarcalra, Bükkfürdőre, Berekfürdőre, Vizsolyba, Mádra és Boldogkőváraljára szerveztünk kirándulást. Legközelebb, december 14-én Kassára utazunk busszal – hangsúlyozta az elnök.

DA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA