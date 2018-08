Gyógynövények virágoznak Ózd utcáin

A területrendezés és az első telepítések 2017-ben kezdődtek a közfoglalkoztatási program keretében. A termesztési igények figyelembevételével tavaly kilencféle, 1800 tő gyógynövényt ültettek el az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói. Ezek túlélték a telet, és felhasználható növedéket hoztak, bizonyítva a helyválasztás sikerességét. Ilyen volt például a borsmenta is. Mára 76-ra nőtt a megtalálható fajok száma. A tárkony, izsóp, borsfű nagyobb területen vannak jelen, de akadnak olyan példányok, amelyeket csak bemutató jelleggel termesztenek. Egy gyógynövénygyűjtő és termesztő gyakorlati képzést is indítottak a közelmúltban, a végzett hallgatók közül többen most is itt tevékenykednek. Ma a megfelelő vízelvezetés megoldásán is többen munkálkodtak, július elején pedig mintegy 1600 darab egynyári gyógynövényt ültettek el.

