Gyógynövények, pára és sóoldat a segítség

Fontos a levegőtisztítás. A munkahelyre vigyünk párologtatót, melybe citrom-, levendula- vagy eukaliptusz-illóolajat cseppentsünk. Egy alkalommal 15-20 cseppnél ne legyen több, különben fejfájást okozhatnak. Ez a mennyiség elegendő egy délelőttre. Ezek az olajok megtisztítják a levegőt, ártalmatlanná teszik a baktériumokat és vírusokat, így nem terjed az influenza.

Eldugult orr

Az eldugult orron segít a diólevél teával való belső mosogatás, vagy a gyógynövényes inhalálás: egy edénybe öntsünk kamilla-, kakukkfű-, bodza- vagy borsmentateát, hajoljunk fölé és szippantsuk be mélyen a gőzt. Takarjuk be fejünket egy törülközővel, hogy ne illanjon el a gyógyító meleg levegő. Fülgyulladás, torokgyulladás esetén is hasonló módon járjunk el. Kisgyerek is kezelhető ilyen módon, de mellé felnőtt felügyelete kell, nehogy leforrázza magát.

A patikában kapható fiziológiai sóoldat szintén nagyon hatásos. Otthon is készíthetünk ilyet egy liter forró vízhez egy evőkanál nagy szemű tengeri sót hozzáadva. Vigyázat, több só irritálhatja a nyálkahártyát! Langyosra hűtve mossuk vele belülről az orrjáratokat.

Gargarizáljunk naponta háromszor zsályából, kamillából, borsmentából vagy apróbojtorjánból készült langyos, szűrt teával.

Ezekből a gyógynövényekből teát is igyunk, keverhetjük őket egyenlő arányban. Ebből a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi naponta 2-3 csészét ajánl.

ÉM

Két praktika

Köhögés:

Bodza, szurokfű, útifű a legjobb gyógynövények köhögésre. Útifűből sűrű szirupot is készíthetnek, még találnak friss növényt. Egy üveg aljára megmosott friss útifűleveleket teszünk, majd ugyanolyan vastagságú réteg cukrot adunk hozzá. Ismét útifűréteg következik, majd ismét cukor, míg az edény meg nem telik. Két hétig szobahőmérsékleten lefedve állni hagyjuk, naponta megforgatjuk. Ha kész, naponta 1-3 evőkanállal iszunk belőle magában vagy hígítva. Gyerekek különösen szeretik.

Nátha:

Izzasztó hatású a bodza teája. Keverhetnek bele hársat, csalánt, borsmentát. Minél forróbban tudják inni, annál jobb. Lehetőleg már ágyban fekve igyák, akkor izzadnak tőle a legjobban. Rendkívül hatásos ilyenkor a forró lábfürdő is. Ágyban fekve kell meginni a következő italt is, mely izzasztó hatásával messze űzi a bacilusokat: egy ágacska friss kakukkfű (száraz is megteszi) leforrázva 2,5 dl forró vízzel, hagyjuk ázni és hűlni 15 percig, majd egy kanál mézet és két teáskanál citromlevet adjunk hozzá.

