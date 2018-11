Gyógyító az ebek jelenléte

Kutyás nyári gyerektáborral mutatkozott be a Diósgyőri várban a miskolctapolcai székhelyű Négylábú Segítők Egyesülete, amely 2018. április 29-én alakult segítőkutyák kiképzésére és alkalmazására. November 11-én, vasárnap 9 órától ingyenes temperamentumtesztelést végeznek olyan gazdik kutyáin, akik szívesen vállalnának kedvenceikkel a későbbiekben terápiás munkát. Az alkalomra az egyesület Facebook-oldalán privát üzenetben, vagy a negylabusegitok@gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni – tudtuk meg Szécsi Annamáriától, az egyesület elnökétől.

Megszólalt a kislány

– Tavasszal ismerkedtünk meg páran egy habilitációs kutya­kiképző tanfolyamon Debrecenben, ahol úgy találtuk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében terápiás kutyákban nagy a hiányosság. Szakmai gyakorlatunk során, amelyet egy fogyatékosokat ellátó intézetben végeztünk, láttuk, hogy milyen komoly haszna lehet ennek. A szemünk előtt szólalt meg egy halmozottan hátrányos helyzetű, kétéves Down-kóros kislány, aki korábban soha nem beszélt. A kutya jelenlétében azonban megtört a jég, miközben odahívta magához az állatot. Akkor döntöttünk úgy, hogy szeretnénk a régióban népszerűsíteni és elterjeszteni a kutyaterápiát – mesélte Annamária.

A vasárnapi felmérés részleteiről érdeklődtünk a trénernél.

– A 45 perces teszten pár feladatsorra lehet számítani, ahol a kutya viselkedését mérjük fel. Megnézzük, hogy mennyire keresi a kapcsolatot az emberekkel, és hogyan reagál az idegenekre. Össze­eresztjük más, nagyon játékos kutyákkal, és ellenőrizzük, hogy nem viszonyul-e támadólag hozzájuk. Miután a gazdi beszámolt az állat előéletéről, felmérjük a zaj- és fájdalomérzékenységét is. Ez azért fontos, mert egy sérült embereket ellátó intézetben azt is tűrnie kell, hogyha valaki rálép a farkára. Neveléssel sokat lehet csiszolni az eb viselkedésén, de az alap habitusán később sem lehet változtatni – hangsúlyozta a kiképző.

Temperamentumfüggő

– Fajtára való tekintet nélkül bármilyen kutya jelentkezhet a vizsgálatra. Egyedül az lehet kizáró ok, hogyha az állatot korábban őrző-védő munkára használták, mert az ott megtanult dolgokat nem lehet soha felülírni. Sok labrador és uszkár megy át, de most vizsgázott le nálunk éppen egy Viktor nevű staffordshire terrier is, amit a legtöbb esetben őrkutyának használnak. Több életkorban ismételhető a felmérés, leggyakrabban 3 és 49 napos korban végzik el, de biztosan csak 15 hónaposnál idősebb állatoknál lehet végleg kimondani az alkalmasságot, mert addigra alakul ki az egyéniségük – zárta.

ÉM-DA

Autisták barátai az alpakák Miskolcon Miskolc - Jámbor természetéről ismert tevefaj az alpaka, amely állatterápiára is alkalmas. Több országban az autisták speciális fejlesztésének része az alpakaterápia, amelyet a Szimbiózis Alapítvány 2015 szeptembere óta alkalmaz módszerei között a Baráthegyi Majorságban. – Ausztriában és Olasz... Tovább a cikkhez

Egyedülálló volt Mancs tudása Miskolc - Tizenkét éve ment el Mancs, a miskolci Spider Mentőcsoport legeredményesebb kutatókutyája. Az évforduló kapcsán Lehoczki Lászlóval, a miskolci Spider Mentőcsoport vezetőjével, Mancs egykori gazdájával beszélgettünk. – Mancs 1994 júniusában látta meg a napvilágot és már pár hetes korá... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA