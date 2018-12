Gyógyhely lett a bogácsi gyógyfürdő

Idén ősztől már gyógyhely címmel büszkélkedhet a bogácsi gyógyfürdő. Ebbe a körbe harminchárom magyarországi gyógyfürdő tartozik. Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója szerint a cím elnyerése marketing szempontokból és a pályázatoknál is előnyt jelent számukra. A minősítés elnyerése egy éves folyamat végét jelenti, ez alatt számos környezeti – a levegő és a talaj tisztasága, zajterhelés – mérést végeztek el a szakemberek. A fürdő vize korábban gyógyvíz minősítést nyert el, majd 2016. novemberében kapták meg a gyógyfürdő címet, idén augusztus végétől pedig gyógyhelyre érkeznek a látogatók.

– Az idei szezonunk jól alakult, az építkezés év elején meglátszott a számokon, de sikerült a napijegyek számát növelnünk, s 220 ezer felett zárunk. Mivel a vendégéjszakák száma 76 ezerről 83 ezerre emelkedett, s a megszálló vendégek látogathatják a fürdőt is, összességében a fürdővendégek száma a gyógyászattal együtt 310-320 ezer között alakul. Elkezdtük a jövő évi programok tervezését is, a sörfesztivál július 20-án, a fürdőfesztivál augusztus 10-én lesz. Ellátogat Bogácsra a KFT és a Beatrice is – fejtette ki Jacsó Zoltán.

Fejlesztések indulhatnak

A központi költségvetésből jövőre félmilliárd forintot kap Bogács, ebből fedett élményfürdő épül, ennek tervei készen állnak. A Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukcióban szeptemberben 42 millió forintot nyertek panziófejlesztésre. A jelenlegi irodaépület emeletén egy hat szobás panzióval rendelkezett a fürdő. Az irodák és személyzeti öltöző viszont a következő hetekben a fogadóépületbe költözik, így a felszabaduló földszinti terekben a pályázati pénzből és önerőből újabb apartmanokat alakítanak ki, így egy három csillagos panzióval rendelkeznek majd.

Jacsó Zoltán elmondta, bíznak abban, hogy a következő években is lesznek pályázatok, gyógyhelyek számára. Ez nem a fürdő, hanem a külső terek infrastruktúrájának fejlesztését tenné lehetővé, például parkolóét, de elősegítené a fürdő terjeszkedését is, ami fontos volna számukra. A nyáron zárult projektben egyébként csinosították a főbejárat előterét is.

ÉM-TB

