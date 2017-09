Gyirmót vs. KBSC – Tavaly még két osztály volt közöttük

Labdarúgó NB II, 9. forduló

Gyirmót FC Győr – Kazincbarcikai SC (Győr-Gyirmót, vasárnap, 18.00)

Vitelki Zoltán, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Mostani ellenfelünket a bajnokság jobb csapatai közé sorolom én is, mert, hogy mást ne mondjak: tavaly még az élvonalban szerepeltek. Viszont jelenleg előttük állunk a tabellán, és arra törekszünk majd, hogy ez így is maradjon. A megfelelő edzésmunkát elvégeztük ezen a héten, és bízom benne, hogy az a lendület, ami eddig jellemezte a csapatunkat, további önbizalmat ad. Kétségtelen, hogy jól kezdtük a bajnokságot, de azt nem lehet mondani, hogy lekerült volna rólunk a teher, ez a bajnokság végéig, amíg meccsek vannak, mindig lesz. Ugyanis tétmérkőzések várnak ránk, amelyek közül egyet sem lehet könnyedén venni. A Gyirmót elleni összecsapás elvileg háromesélyes, de ha az az alap, ami eddig megvolt, a magabiztosság, az önbizalom változatlan lesz, és mellette az a fajta egység is megjelenik, amit mostanra terveztünk, akkor ez kétesélyesre szűkülhet és a pontszerzésünket eredményezheti.

A KBSC csapatában Bene bajlódik sérüléssel.

A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Somodi – Tóth Sz., Heil, Belényesi, Lőrincz – Hegedűs D., Kovács O. – Kristófi, Takács P., Mikló – Boros.

