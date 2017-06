Gyermekzsivajtól volt hangos Pereces

Június 26-tól három turnusba üdülhetnek két héten keresztül a 6 és 13 év közötti gyerekek. Mindezt ugyanolyan összegért tehetik, mint amennyit az iskolában is fizetnek napközis térítési díjként. Természetesen akinek ez ott ingyenes, az a táborban is ingyenesen nyaral.

Mádai Linda pedagógus öt éve vezeti a tábort, akitől megtudtuk, hogy mindig igyekeznek új célokat megvalósítani. – Az első két évben az eszközpark fejlesztése volt a legfontosabb. A szabadtéri játékokhoz szükséges sport­eszközök teljes mértékben cserére szorultak, továbbá rengeteg játékot, a kézműves feladatokhoz szükséges eszközöket, aszfaltkrétát, festéket és ecsetet kellett beszereznünk.

Együttműködők

– Szerencsére a polgármesteri hivatal nagyon együttműködő. Engedik, hogy pedagógusként én ítéljem meg, mikor mire kell költeni a rendelkezésre álló büdzséből – mondta a táborvezető. A harmadik évben két, fából készült esőbeállót csináltattak, tavaly és idén pedig a bútorok cseréjére és a helyiségek hangulatossá tételére került sor.

A közel háromszáz gyerekre tizenhat pedagógus felügyel. Az első napon megtörténik az eligazítás és a balesetvédelmi oktatás, hogy elejét vegyék az esetleges problémáknak. Régen inkább felső tagozatos gyerekek érkeztek, de évről évre gyarapodott a kisebbek száma, így mostanra a csemeték közel nyolcvan százaléka alsó tagozatos – tudtuk meg. Ebből is egyértelműen látszik, hogy a szülők mennyire elégedettek a tábor működésével.

Ottjártunkkor természetesen a gyerekekkel is beszélgettünk, hiszen kíváncsiak voltunk, hogy ők hogyan vélekednek a táborról. Bencze Ottília Angéla és Márku Csenge először jár a perecesi táborban, együtt érkeztek, mindketten 10 évesek, egy osztályba járnak és jó barátnők. Elmondásuk szerint a tanárok nem túl szigorúak, éppen csak annyira, amennyire szükség is van ennyi gyerek között. A lányok már a három nap alatt is sok új barátot találtak, előző nap például egy 7-8 év körüli kisfiú csatlakozott hozzájuk. Ottília elmesélte, hogy idáig a röplabdameccs és a kidobós a két kedvenc játéka, ahol a nyertesek cukrot kapnak jutalmul. Csenge a lézerharcot emelte ki, amit csoportban játszottak, profi felszereléseket kaptak, amik különböző hangokat is kiadtak és a lézerkardjuk digitális kijelzője még azt is mutatta, hogy a húsz életükből mennyi áll még a rendelkezésükre.

A foci a sláger

Raczkó Gergő 13 éves és már negyedszer vesz részt a perecesi táborozáson. – Minden évben a focit várom a legjobban és a legkedvesebb élményem is ehhez kapcsolódik. Két évvel ezelőtt a helyi bajnokság döntőjén a dobogó második fokára sikerült feljutnunk a csapatommal. A Ki mit tud? versenyeket is nagyon élvezem, mert arra hosszabban készülünk a társainkkal – mesélte Gergő.

Csercsa Ákos 11 éves és ez a harmadik tábora. Az első alkalommal kicsit tartott attól, hogy nem talál majd barátokra, de szerencsére kellemesen csalódott. Természetesen neki is a foci a kedvence, mint a legtöbb fiúnak, de a Peonza nevű spanyol játékot is kedveli.

Természetesen a hagyományos, klasszikus játékok is nagyon közkedveltek, mint a csocsó, a piros pacsi és a svindli. A napi háromszori étkezéssel is roppant elégedettek a fiúk és a lányok, továbbá csillogó szemmel meséltek arról, hogy minden nap megjelenik a kapu előtt egy fagyis­kocsi is, ahonnan mindenkinek jut valami finomság.

Kiderült az is, hogy a tábor ideje alatt a különböző versenyeken zsetonokat is gyűjthetnek a diákok, amit a tábor végén összeszámolnak és a legtöbb zseton birtokosai édességet és cukrot kapnak kiemelkedő teljesítményükért cserébe.

