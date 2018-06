Gyermeknap az óvodában Mezőnyárádon

Június 5-én, kedden Pepe bohóc és két társa látogatta meg a csöppségeket. Zenés interaktív műsoruk nagy siker volt mind a nagyobbak, mind pedig a kisebbek körében, mindenki pirosra tapsolhatta a tenyerét.

Két nap múlva egy hatalmas tűzoltóautó állt meg az ovi melletti utcában a mezőkövesdi lánglovagoknak köszönhetően és természetesen minden nebuló legnagyobb örömére. A gyerekek megismerkedhettek az autó felszerelésével, a vele dolgozók eszközeivel. Ennél nagyobb élményt már csak az jelentett, hogy ki-ki bele is ülhetett az autóba, sőt a sziréna is megszólalt a kicsik kedvéért. Mielőtt pedig az autó és a vele érkezett négy tűzoltó elbúcsúzott volna, még egy közös fotózásra is volt lehetőség.

ÉM

