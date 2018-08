Gyermekek egészségét veszélyezteti a gumi Miskolcon

A rendelet betartása nemcsak a parkok tisztasága szempontjából fontos, de egészségügyi okokból is. Kevesen tudják, hogy a kutya­ürülék rendkívül veszélyes élősködők terjesztője. Hazánkban évente átlagosan 10-15 kisgyermek veszíti el a szeme világát a kutyagumiból származó orsóféreggel történő fertőződés miatt. Olyan parazita is található a kutyagumiban, amely a felnőtt emberek egészségére is súlyos veszélyt jelent, emésztő- és idegrendszeri megbetegedést, vagy bőrpanaszokat okoz.

