Gyermek és Ifjúsági Országgyűlést tartottak a parlamentben

A magyarországi településekről és a határon túlról érkező 8 és 18 év közötti tanulókat a rendezvény házigazdája, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, valamint Edvi Péter, a szervező Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke fogadta, majd megkezdődött a “parlamenti ülés”, amelyen a diákok feltették kérdéseiket, majd gombnyomással szavaztak a válasz elfogadásáról.

Többen is érdeklődtek arról, milyen lépéseket tesz a kormány a klímaváltozás megállítása és a környezettudatosabb szemlélet terjesztése érdekében. Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) klímapolitikáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, mivel Magyarországon várhatóan nő a napsütötte órák száma, már zajlik a naperőműépítési projektek előkészítése és megvalósítása, a változó éghajlati körülmények miatt pedig fontos az iskolai épületek megfelelő szigetelése is. Szólt arról is, hogy nemrég kezdte el tárgyalni az Országgyűlés a második nemzeti éghajlatváltozási stratégiát, amelyben leírták, hogy a kormány kiemelt célja a klímaváltozás hatásainak mérséklése különböző intézkedésekkel.

Weingartner Balázs, az ITM fenntarthatóságért felelős államtitkára elmondta, néhány éven belül szeretnék betiltani a műanyag zacskók bizonyos fajtáit, ehhez azonban arra lenne szükség, hogy a zacskókat már a napi fogyasztási cikkek gyártás során ki tudják váltani valamilyen módon.

Egy általános iskolás arról érdeklődött, hogyan védhető meg az ország az illegális bevándorlóktól. Balogh András József, a Honvédelmi Minisztérium jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára azt válaszolta, a déli határon álló kerítés, valamint a katonák és rendőrök együtt szolgálják a társadalom biztonságát. A külföldi katonai missziók célja pedig az, hogy rendet tartsanak fenn vagy teremtsenek azokban az országokban, ahonnan tömegesen érkeznek a bevándorlók, hiszen ha megfelelő életet élhetnek a hazájukban, akkor nem indulnak majd útnak Európába – tette hozzá.



Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j) és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a VIII. Gyermek és Ifjúsági Országgyűlés ülésén az Országház Felsőházi üléstermében 2018. október 17-én. | MTI/Bruzák Noémi

Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára az orvos marihuána legalizálására irányuló kérdésre válaszolva kijelentette, a kormány nem tervez erre vonatkozó módosítást. Mindent meg kell tenni a függőségek kialakulásának megelőzése érdekében, mivel a visszafordulás sokkal nehezebb mint a megelőzés – emelte ki az államtitkár.

Egy csíkszentdomonkosi iskolás a határon túli magyar diákok magyarországi táborozási lehetőségeiről kérdezett. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára közölte, folyamatosan bővítik a kínálatot, a határon túli gyerekek az Erzsébet-program és a Határtalanul program keretein belül nyaralhatnak az anyaországban, de a Rákóczi Szövetség is szervez különböző utazási lehetőségeket.

A 28 kérdésre adott válaszból volt néhány, amelyet a gyerekek nem fogadtak el, így Bodó Sándor béremelésekre vonatkozó magyarázatát, valamint Bódis József oktatási államtitkár az egészségügy helyzetére, a képzési struktúra változtatásaira, valamint a túl sok elméleti tananyagra vonatkozó válaszát nem találták kielégítőnek.

A gyermekek világnapját az UNICEF, az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának kezdeményezésére 1954. óta szeptember 20-án ünnepeljük.

