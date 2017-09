Gyerekzsivaj Nagyrozvágyon és Ruda-Pite sütőverseny

Egy csodálatos és egyedi időszak fejeződött be a nagyrozvágyi gyermekek számára, augusztus 31-én. Kiállítás megnyitóra hívták a szülőket, nagyszülőket, vendégeket, a kiállítás a gyermekek nyári programban készített munkáiból lett válogatva – adta hírül a bodrogkoz.com. A jeles eseményre sokan voltak kíváncsiak, Hogya Orsolya Nagyrozvágy polgármestere is ellátogatott a gyermekekhez, hiszen ő volt a program megálmodója és támogatója, akinek nagy vágya volt, hogy a Nagyrozvágyi Művelődési Ház gyermekek zsivajától legyen hangos úgy, hogy olyan programok várják a gyermekeket, melyek egyediek, szórakoztatóak és fejlesztőek is egyben.

Rudabányán rendezték meg az első Ruda-Pite sütőversenyt a Rudapithecus Látogatóközpontban. A kiírás szabad kezet adott a vállalkozó szellemű lakosságnak, melynek eredményeképpen 7 különböző ízvilágú pite született. A beérkezett pitéket háromtagú szakmai zsűri bírálta el: Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió szerkesztő-műsorvezetője, Sulyok Sándor, a Jégvirág Kft. mestercukrásza és Varga Viktor, a Barcika Príma Kft. séfhelyettese. A város pitéje megtisztelő címet Tomori Józsefné almás pitéje kapta, a második helyezést Birinyi Zsuzsanna túrós barackos pitéje, a harmadik helyezést pedig Koleszár Helga cseresznyés pitéje érte el. A nyertes egy évig büszke tulajdonosa lehet a Ruda-Pite Vándorserlegnek.

– ÉM –

