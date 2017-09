Gyerekeknek rendeztek filmfesztivált az Avason

A helyszín az Avasi Gimnázium színházterme volt, ahová – a nagy fesztiválhoz hasonlóan – bárki ingyen betérhetett. Ezt pedig sok család meg is tette, hogy megtekintsék az A kis kedvencek titkos élete című filmet.

A vendégeket Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntötte, majd a gyerekeket faggatta arról, hogy mennyire szeretik a filmeket.

– Úgy gondoltuk, a gyerekek is megérdemelnek egy kis fesztivált. Annál is inkább, mert szeretném, ha ti is megszeretnétek a jó filmeket és később is járnátok moziba, mert érdemes – mondta a képviselő.

A gyerekek nagyon élvezték a vetítést, amelynek a végén kifestőt és egy kis édességet is kaptak, hogy még inkább felejthetetlen legyen az élmény.

