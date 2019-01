Gyerekekért fakadnak dalra Miskolcon

Új helyen és új időpontban tartja meg hagyományos jótékonysági koncertjét a Lady Lions Club Miskolc. Falucskai Mónika elnök elmondta, van, ami nem változik, a január 27-én este hat órától a Tudomány és Technika Házában megrendezendő programon a 2017. decemberihez hasonlóan fellép majd Jancsó Dóra, Seres Ildikó és Varga Andrea is.

„Sőt idén Cselepák Balázs is csatlakozik majd a művésznőkhöz, és nemcsak ő, hiszen a Zenével az Ifjú Tehetségekért Alapítvány (ZENITA) két ifjú felfedezettje is szórakoztatja majd a közönséget.” – tette hozzá.

Falucskai Mónika elmondta, a Lady Lions számára nagyon fontos a jótékonyság, ezért különösen hálásak mindenkinek, akik segítik céljaikat.

– Nagyon megtisztelő számunkra, hogy, a színművészek a szabadidejükből adtak egy kis szeletet nekünk, illetve rajtunk keresztül a Tüskevár Tagóvodának, hiszen a koncert bevételéből a kicsik gyermeknapját szeretnénk majd még szebbé tenni. Köszönetet kell mondjunk mellette Lehoczki Évinek, a program házigazdájának, műsorvezetőjének is, aki évek óta segít minket hasonlóan önzetlenül, és természetesen köszönjük a támogatást az Első Miskolci Lions Clubnak is, a szervezésben ők is sokat segítettek – hangsúlyozta a Lady Lions Club Miskolc soros elnöke.

Az általunk megkérdezett művészek megtiszteltetésnek érezték azt, hogy a jótékonysági koncerten felléphetnek, hiszen a rászorulók megsegítése nagyon fontos számukra.

Fontos a jótékonyság

– Tulajdonképpen már az előző gála után rábólintottunk az ideire, ugyanis akkora érdeklődés és siker volt, hogy a szervezők és mi is úgy gondoltuk, ezt mindenképpen meg kell ismételni. Annyira lelkes és kedves volt minden szervező, hogy erre nem lehetett nemet mondani. Az Ő örömük és elégedettségük ilyenkor a miénk is – mondta Jancsó Dóra.

Hasonlóan vélekedett Seres Ildikó Jászai Mari-díjas színésznő is.

– Egy percig sem volt kérdés, hogy elvállaljuk-e, de nem akartuk egyszerűen megismételni a tavalyi, egyébként nagy sikerű programot. Szerettünk volna idén egy másfajta műsorral előállni, ezért is örültünk, az időpont változásának, a Tudomány és Technika Háza pedig még nagyobb szabadságot ad a dalok választásában.

A színművészek örömüket fejezték ki, hogy Cselepák Balázs személyében egy férfi énekessel is kiegészült a „csapat”. Ahogy megtudtuk, nincs ezzel másképp a színész sem: „Megmondom őszintén, hogy a hölgyekhez hasonlóan bármilyen jótékonysági felkérésre szívesen mondok igent, úgy gondolom, hogy ez nekünk, közszereplőknek, előadóművészeknek dolgunk, kötelességünk. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a Lady Lions Club rám gondolt, nagy örömmel készülök a koncertre.” Cselepák Balázs, aki egyben a ZENITA művészeti vezetője is, fontosnak nevezte, hogy ifjú tehetségek is bemutatkozhatnak a programon.

Bemutatkozási lehetőség

– Elindulni nagyon nehéz ezen a pályán. Nagyon fontos, hogy a tehetséges fiatalok bemutatkozási, fellépési lehetőséget kapjanak, ez az alapítványunk fő célja, és boldogok vagyunk, hogy a szervezők is fontosnak tartották ezt – tette hozzá.

A koncertre az ujevijotekonysagihangverseny@gmail.com címen lehet előzetesen helyet foglalni, a támogatói jegyeket pedig a helyszínen lehet majd megvenni.

